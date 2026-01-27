Η κάτω Βουλή της Γαλλίας ενέκρινε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία της υγείας τους.

Το κείμενο, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον θα εξεταστεί στη Γερουσία. Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση κοινωνικά δίκτυα.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε το μέτρο «μείζον βήμα», μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.