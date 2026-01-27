Η κάτω Βουλή της Γαλλίας ενέκρινε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία της υγείας τους.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : c’est ce que préconisent les scientifiques, c’est ce que demandent massivement les Français.



Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l’Assemblée nationale vient de dire oui.



C’est une étape majeure.… Advertisement Advertisement January 26, 2026

Το κείμενο, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον θα εξεταστεί στη Γερουσία. Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση κοινωνικά δίκτυα.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε το μέτρο «μείζον βήμα», μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.