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Η υποψήφια της ακροδεξιάς προτείνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά, ενώ οι δημοσκοπήσεις της δίνουν σημαντικό προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της.

Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται η αυστηροποίηση του μεταναστευτικού ελέγχου, η μείωση της επιρροής των Βρυξελλών και η υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση της γαλλικής οικονομίας.

Η Λεπέν αντιμετωπίζει νομικές περιπέτειες λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση κονδυλίων, για την οποία έχει ασκήσει έφεση, ενώ η προεκλογική της δράση συνοδεύεται από αντιδράσεις για το πρόσωπο του στενού της συνεργάτη.

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Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, το φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, ξεκίνησε και επισήμως την προεκλογική εκστρατεία της σήμερα, με την υπόσχεση ότι θα αποκαταστήσει την τάξη και την εθνική αυτοπεποίθηση.

Καθώς η Γαλλία περνά μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους εδώ και πολλά χρόνια, η Λεπέν εμφανίστηκε ως η μόνη ικανή να αντιμετωπίσει τις αλλεπάλληλες κρίσεις, οικονομική, κοινωνική και ασφαλείας. «Δεν ζούμε το τέλος του κόσμου αλλά το τέλος ενός κόσμου, του δικού τους κόσμου», είπε αναφερόμενη στους πολιτικούς αντιπάλους της.

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Η Λεπέν επέλεξε να εκφωνήσει την πρώτη προεκλογική ομιλία της στην Ορλεάνη, τη γενέτειρα της Ζαν ντ’ Αρκ, την οποία οι εθνικιστές τιμούν ως σύμβολο πατριωτισμού και εθνική κυριαρχίας. Απευθυνόμενη στο πλήθος των υποστηρικτών της, υποσχέθηκε ότι θα επιδείξει «μηδενική ανοχή» τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της ασφάλειας είναι το πρωταρχικό καθήκον του κράτους.

🚨BREAKING: Thousands have gathered for a campaign rally in support of Marine Le Pen and the RN Party



This is huge. She is going to win! 🇫🇷 pic.twitter.com/80dMwJITVD October 25, 2026

Οι μαζικές διαδηλώσεις για το κόστος διαβίωσης και τις ανισότητες το περασμένο Σαββατοκύριακο οδήγησαν σε ταραχές, λεηλασίες και βανδαλισμούς. Οι ταραχές αυτές φαίνεται ότι έδωσαν ώθηση στη Λεπέν και μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα τις δίνει ποσοστό 32-33,5%, σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του αριστερού υποψηφίου Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που βρίσκεται στο 17%, τη στιγμή που οι ψηφοφόροι φαίνεται να εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά κόμματα και να στρέφονται στα άκρα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι η Λεπέν θα κέρδιζε εύκολα τον Μελανσόν στον δεύτερο γύρο των εκλογών, που είναι προγραμματισμένος για τις αρχές Μαΐου.

Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire va arriver ! 🇫🇷 pic.twitter.com/zlXmvM2tnD — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 25, 2026

Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μπαρντελά

Η Λεπέν είπε ότι εφόσον κερδίσει τις εκλογές, θα σχηματίσει μια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» και «πλουραλιστική» με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά, τον πρόεδρο του RN ο οποίος έχει κατηγορηθεί για αντισημιτικές δηλώσεις στα γραπτά του όταν ήταν νέος, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

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Η Λεπέν είπε επίσης ότι θέλει να κάνει τη Γαλλία «ένα έθνος ειρήνης» και ότι δεν θα έστελνε ποτέ νέους «να πεθάνουν σε πολέμους που δεν είναι οι δικοί μας». Η υποψήφια της ακροδεξιάς αποκάλυψε εξάλλου ότι πρόθεσή της είναι να ενσωματώσει στο Σύνταγμα τη «θεμελιώδη, συμπεριληπτική και αδελφική αρχή» της «εθνικής κοινότητας».

«Το κράτος που θέλουμε δεν θα είναι του RN, αλλά θα αποτελέσει ένα συλλογικό έργο, ένα έργο βεβαίως πατριωτικό, αλλά όχι κομματικό», διαβεβαίωσε, υπογραμμίζοντας ότι βούλησή της είναι «να αναγνωρίζεται ένας και μόνο λαός» μέσω της «απόλυτης άρνησης του κοινοτισμού». «Για εμάς υπάρχει μόνο μία κοινότητα, η εθνική κοινότητα», επέμεινε.

🇫🇷 #RN candidate #MarineLePen officially launched her campaign for the French presidential election on Sunday, October 25, at a rally in #Orléans. pic.twitter.com/XO1q1Jlaxe Advertisement October 25, 2026

Σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό

Επιδιώκοντας να εμφανιστεί αισιόδοξη, η Λεπέν επικέντρωσε την ομιλία της γύρω από το θέμα της εθνικής «Αναγέννησης», διαβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία θα ισχυροποιηθεί αν αγκαλιάσει το δικό της όραμα για την ασφάλεια και την ευημερία.

«Εμείς λέμε: τα πράγματα ήταν καλά προηγουμένως, θα γίνουν καλύτερα αύριο», είπε.

Υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, δεσμευόμενη να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, να απελαύνει αυτόματα τους αλλοδαπούς εγκληματίες και να πατάξει τις συμμορίες και τους διακινητές ναρκωτικών. Η ίδια ωστόσο ενδέχεται να χρειαστεί να κάνει προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», αφού καταδικάστηκε για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

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Σε ό,τι αφορά την οικονομία, υποσχέθηκε δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, χαμηλότερους φόρους για τις επιχειρήσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και στήριξη της βιομηχανίας, της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Απέρριψε περαιτέρω αυξήσεις στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Για την Ευρώπη, η Λεπέν δεν έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει την έξοδο της Γαλλίας από την ΕΕ, όμως είπε ότι θα περιορίσει την επιρροή των Βρυξελλών, θα αποκαταστήσει τον εθνικό έλεγχο στα σύνορα και τους νόμους και θα δώσει προτεραιότητα στα γαλλικά συμφέροντα.

Το συνέδριο σχεδιάστηκε για να επιδείξει ενότητα στην κορυφή του κόμματος με τον Ζορντάν Μπαρντελά να επανελέγχεται πρόεδρός του.

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Ωστόσο η ομιλία του Μπαρντελά διακόπηκε από ακτιβιστές μιας εβραϊκής φοιτητικής ένωσης, οι οποίοι τον κατηγορούν για τα αντισημιτικά σχόλια που φέρεται ότι έκανε στα νιάτα του.

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(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

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