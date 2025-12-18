Ένας πρώην αναισθησιολόγος στη Γαλλία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη μετά από τη δηλητηρίαση 30 ασθενών, εκ των οποίων οι 12 πέθαναν.

Ο Φρεντερίκ Πεσιέ κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο της πόλης Μπεσανζόν για τη μόλυνση σακουλών έγχυσης με ουσίες που προκάλεσαν καρδιακή ανακοπή ή αιμορραγία.

Μεταξύ των νεότερων θυμάτων του ήταν ένα τετράχρονο παιδί που επέζησε μετά από δύο καρδιακές ανακοπές που υπέστη μετά από μια επέμβαση ρουτίνας στις αμυγδαλές, ενώ το γηραιότερο θύμα του ήταν 89 ετών.

Ο γιατρός – που κάποτε θεωρούνταν από τους συναδέλφους του ως «αστέρι της αναισθησιολογίας» – τέθηκε για πρώτη φορά υπό έρευνα το 2018 με την υποψία ότι δηλητηρίασε ασθενείς σε δύο κλινικές στο Μπεζανσόν μεταξύ 2008 και 2017.

Καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 22 χρόνια φυλάκισης και έχει 10 ημέρες για να ασκήσει έφεση, η οποία θα μπορούσε να επαναφέρει την υπόθεση στο δικαστήριο εντός του επόμενου έτους.

Οι εισαγγελείς τον χαρακτήρισαν «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία του γαλλικού δικαστικού συστήματος».

⚖️ L'anesthésiste Frédéric Péchier a été condamné jeudi à la réclusion à la perpétuité par la cour d'assise du Doubs qui l'a reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients lors d'opérations, dont 12 sont morts ⤵️ pic.twitter.com/jqMpPbmYxA — Agence France-Presse (@afpfr) December 18, 2025

«Είστε ο Δρ. Θάνατος, ένας δηλητηριαστής, ένας δολοφόνος. Ντροπιάζετε όλους τους γιατρούς», δήλωσαν οι εισαγγελείς την περασμένη εβδομάδα. «Έχετε μετατρέψει αυτήν την κλινική σε νεκροταφείο».

Η εισαγγελέας Κριστίν ντου Κουρέιζ τον χαρακτήρισε «κατά συρροή δολοφόνο» και «εξαιρετικά διεστραμμένο». Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μια προνομιούχα ανατροφή, καθώς ο ίδιος ο πατέρας του ήταν αναισθησιολόγος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε τα θύματά του για να εμφανίζεται ως ήρωας, αλλά και για να δυσφημίσει τους συναδέλφους του.

Η Σάντρα Σιμάρ, 36 ετών, λέγεται ότι ήταν το πρώτο γνωστό θύμα του, αφού υπέστη ξαφνική καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική στήλη. Ο Πεσιέ παρενέβη για να της σώσει τη ζωή, αλλά η Σιμάρ έπεσε αργότερα σε κώμα. Οι εξετάσεις στις σακούλες έγχυσης έδειξαν 100 φορές υψηλότερες συγκεντρώσεις καλίου από το αναμενόμενο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

«Όλο μου το σώμα πονάει. Είναι σαν να ζω στο σώμα μιας ηλικιωμένης», είπε στο δικαστήριο, χρησιμοποιώντας ένα μπαστούνι για να περπατά. «Αλλά δεν μπορώ να παραπονιέμαι, γιατί τουλάχιστον είμαι ζωντανή».

Στις 15 εβδομάδες της δίκης, ο Πεσιέ παραδέχτηκε μερικές φορές ότι ορισμένοι από τους ασθενείς που αρρώστησαν ή πέθαναν μπορεί να είχαν δηλητηριαστεί, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία. «Το έχω πει και θα το πω ξανά: Δεν τους δηλητηρίασα.. Πάντα τήρησα τον όρκο του Ιπποκράτη», δήλωσε

