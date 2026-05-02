Ένα απίστευτο περιστατικό από την Ινδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει γίνει viral, καθώς ένα γαμήλιο πάρτι κατέληξε σε τραγωδία για έναν κοντινό πτηνοτρόφο. Το γεγονός σημειώθηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένα ζευγάρι γιόρταζε τον γάμο του με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι. Η μουσική έπαιζε σε πολύ υψηλή ένταση, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα διασκέδασης για τους καλεσμένους, αλλά με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή γύρω από το γλέντι.

Την επόμενη ημέρα, ένας τοπικός εκτροφέας κατήγγειλε στις αρχές ότι 140 κοτόπουλα στο πτηνοτροφείο του πέθαναν ξαφνικά. Όπως ανέφερε, τα ζώα τρομοκρατήθηκαν από τον υπερβολικό θόρυβο και υπέστησαν έντονο στρες, το οποίο οδήγησε στον θάνατό τους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν αν πράγματι η ηχορύπανση από το πάρτι ήταν η βασική αιτία του περιστατικού.

Το συμβάν έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την επίδραση του θορύβου στα ζώα. Είναι γνωστό ότι η έντονη και παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, όπως πανικό, αποπροσανατολισμό και ακόμα και καρδιακή καταπόνηση. Ιδιαίτερα τα πουλερικά θεωρούνται ευαίσθητα σε ξαφνικούς ή έντονους θορύβους, κάτι που μπορεί να εξηγήσει το ακραίο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, το περιστατικό υπενθυμίζει πως δεν επηρεάζονται μόνο τα εκτρεφόμενα ζώα, αλλά και τα κατοικίδια ή ακόμα και η άγρια πανίδα. Οι δυνατοί ήχοι μπορούν να προκαλέσουν έντονο άγχος και φόβο, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συμπεριφορές ή επιπτώσεις στην υγεία τους. Έτσι, ένα γεγονός που ξεκίνησε ως γιορτή, μετατράπηκε σε αφορμή για προβληματισμό σχετικά με τα όρια της διασκέδασης και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Με πληροφορίες από το Metro.co.uk