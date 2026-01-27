Το στήθος κοτόπουλου για όσους από εμάς περιλαμβάνουμε το κρέας στην διατροφή μας, αποτελεί βασικό κομμάτι του καθημερινού διαιτολογίου μας, καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, φτωχό σε λιπαρά, εύκολο να μαγειρευτεί και ταιριάζει σε πολλές συνταγές: ψητό, σε σαλάτες, στην φριτέζα αέρος, σε σούπες ή μαγειρευτά. Η ευελιξία του το έχει καταστήσει αγαπημένη επιλογή σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά και όχι μόνο.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα κοινό πρόβλημα: το στήθος κοτόπουλου μπορεί να στεγνώσει εύκολα στο ψήσιμο κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε όταν στοχεύουμε σε ζουμερό, γευστικό αποτέλεσμα.

Advertisement

Advertisement

Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αποφύγουμε το στεγνό κοτόπουλο που μας δίνει την αίσθηση ότι μασάμε λάστιχο;



Διαλέγουμε σωστά από το σούπερ μάρκετ

Σε άρθρο του realsimple.com επισημαίνεται πώς δεν είναι όλα τα στήθη κοτόπουλου ίδια. Πολλά συμβατικά, μαζικής παραγωγής προϊόντα έχουν εγχυθεί με άλμη (νερό και αλάτι). Αυτό τα κάνει να φαίνονται πιο «φουσκωμένα», αλλά στην ουσία πληρώνουμε νερό.

Κατά το ψήσιμο, αυτό το υγρό εξατμίζεται και μένει πίσω ένα πιο στεγνό και λιγότερο γευστικό αποτέλεσμα. Παρότι η πρακτική αυτή είναι νόμιμη και ρυθμιζόμενη, δεν ωφελεί ιδιαίτερα τη γεύση.

Μαρινάρουμε σωστά

Στην ιστοσελίδα μαγειρικής cookingpro.net αναφέρεται πώς η χρήση μαρινάδας πριν το μαγείρεμα δεν είναι μόνο για γεύση αλλά βοηθά το στήθος κοτόπουλου να απορροφήσει και να κρατήσει περισσότερη υγρασία ενώ ψήνεται. Ένα μείγμα με όξινα συστατικά (όπως λεμόνι ή ξύδι), λάδι και μυρωδικά μαλακώνει τις ίνες και βελτιώνει τη γεύση, αλλά πρέπει να υπάρχει ισορροπία ώστε να μη γίνει η υφή υπερβολικά μαλακή.

istock

Μαγείρεμα «χαμηλά και αργά»

Advertisement

Στην ίδια ιστοσελίδα αναφέρεται πώς το να ψήνουμε κοτόπουλο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία είναι ένας από τους βασικούς λόγους που στεγνώνει η υψηλή θερμότητα εξωθεί την υγρασία από το κρέας. Αντίθετα, τεχνικές αργού και σταθερού μαγειρέματος, όπως στο γκριλ ή σε κατσαρόλα με καπάκι, επιτρέπουν στο κρέας να ψηθεί ομοιόμορφα και να κρατήσει τους φυσικούς χυμούς του.

Θερμόμετρο και σωστή θερμοκρασία

Στο chompions.com αναφέρεται πώς ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για να αποφύγουμε το στεγνό αποτέλεσμα είναι ένα θερμόμετρο κρέατος. Το στήθος πρέπει να φτάσει μια εσωτερική θερμοκρασία περίπου 74 °C, και όταν το βγάζουμε λίγο πριν αυτή τη θερμοκρασία και το αφήνουμε να «ξεκουραστεί», οι χυμοί επανενεργοποιούνται μέσα στο κρέας αντί να χυθούν στο πιάτο.

Advertisement

Κοπή και ομοιόμορφο πάχος

Τέλος όπως αναφέρεται σε άρθρο του hy-vee.com για το ψήσιμο πουλερικών, ένα από τα βασικά βήματα για ζουμερό και ομοιόμορφα ψημένο στήθος είναι να το κάνουμε ίδιο πάχος σε όλη την επιφάνειά του. Όταν ένα κομμάτι έχει διαφορετικό πάχος, οι λεπτές άκρες ψήνονται πολύ πιο γρήγορα και στεγνώνουν, πριν προλάβει να ψηθεί η πιο παχιά πλευρά ενώ με ομοιόμορφο πάχος όλη η ποσότητα μαγειρεύεται ισάξια και διατηρεί περισσότερη υγρασία.

Με πληροφορίες από cnn.gr, realsimple.com, cookingpro.net, chompions.com και hy-vee.com

Advertisement