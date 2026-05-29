Ένα από τα πιο αινιγματικά και ιστορικά οινικά αρχεία του κόσμου ανοίγει πλέον επίσημα τις πόρτες του, καθώς η κυβέρνηση της Γεωργίας προχωρά στην αποκάλυψη της θρυλικής συλλογής κρασιών που συνδέεται με τον Ιωσήφ Στάλιν. Σε υπόγειες εγκαταστάσεις στην Τιφλίδα φυλάσσονται περίπου 40.000 φιάλες εξαιρετικά σπάνιων κρασιών, γαλλικών και γεωργιανών, με ορισμένες να χρονολογούνται ακόμη και από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο χώρος, που για δεκαετίες παρέμενε σχεδόν απρόσιτος για το κοινό αλλά και για ειδικούς του κρασιού, θεωρείται σήμερα ένα πραγματικό «κελάρι-χρονοκάψουλα». Οι φιάλες διατηρήθηκαν κάτω από αυστηρές συνθήκες φύλαξης, ενώ μεγάλο μέρος της συλλογής φέρεται να εμπλουτίστηκε προσωπικά από τον ίδιο τον Στάλιν, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα γεωργιανά κρασιά αλλά και στις ετικέτες κορυφαίων γαλλικών οινοποιείων του Μπορντό.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης φιάλες που ανήκαν παλαιότερα στον Τσάρο Αλέξανδρο Γ΄ και στον Νικόλαο Β΄. Μετά τη Ρωσική Επανάσταση, τα κρασιά κατασχέθηκαν και αργότερα ενσωματώθηκαν στη σοβιετική κρατική συλλογή, αποκτώντας τεράστια ιστορική και συλλεκτική αξία.

Η γεωργιανή κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα να διαθέσει μέρος των φιαλών μέσω διεθνούς δημοπρασίας, προσελκύοντας ήδη το ενδιαφέρον συλλεκτών και επενδυτών από όλο τον κόσμο. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία νέας σχολής εκπαίδευσης στον τομέα της οινοπαραγωγής, έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

Ο Αμερικανός συλλέκτης Βίκτορ Τσεν, που επισκέφθηκε πρόσφατα τον χώρο, περιέγραψε την εμπειρία ως «κινηματογραφική», παρομοιάζοντάς την με σκηνή από ταινία περιπέτειας όπου ανακαλύπτεται ένας χαμένος θησαυρός.

Η πρωτοβουλία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διεθνή προβολή της Γεωργίας, μιας χώρας που πολλοί ιστορικοί και αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν ως γενέτειρα του κρασιού, με παράδοση οινοπαραγωγής που ξεπερνά τα 8.000 χρόνια.