«Οι πολιτιστικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Γεωργία έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υποδεχόμενη στο Μουσείο Ακρόπολης την ομόλογό της, υπουργό Πολιτισμού της Γεωργίας, Tinatin Rukhadze.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας που ακολούθησε, οι δύο υπουργοί προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού και συζήτησαν τα επόμενα βήματα, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο λαοί συνδέονται με μακρά παράδοση κοινών πολιτιστικών δεσμών.

Σημαντική θέση στην κοινή αυτή ιστορική παρακαταθήκη κατέχει το Βυζάντιο και η Ορθοδοξία. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων πολιτιστικών φορέων των δύο χωρών: Από ελληνικής πλευράς το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) από γεωργιανής, το Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η διοργάνωση στην Αθήνα κοινής έκθεσης βυζαντινών χειρογράφων, προερχόμενων από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και το Εθνικό Κέντρο Χειρογράφων της Γεωργίας.

Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν επίσης στην ανάπτυξη της αρχαιολογικής συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Αρχαιολογικών Μουσείων των δύο χωρών, καθώς και στη στήριξη ανασκαφών που αφορούν το κοινό ιστορικό παρελθόν, μέσω των υπουργείων Πολιτισμού και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις ανασκαφές που διενεργεί ο καθηγητής Vakhtang Litcheli για τον εντοπισμό της αρχαίας ελληνικής αποικίας Φάσις, στο σημερινό Πότι, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τη σημασία της αμφίδρομης μετάφρασης λογοτεχνικών έργων, αξιοποιώντας το πρόγραμμα GreekLit του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Από την πλευρά της, η κ. Rukhadze πρότεινε την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ακόμη να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως στον τομέα των Πολιτιστικών Διαδρομών, στις οποίες συμμετέχουν από κοινού σε πέντε διαδρομές. Στο πλαίσιο της διαδρομής του κρασιού Iter Vitis, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας μεταξύ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μουσείου της Γεωργίας. Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι σύντομα θα αποσταλεί πρόσκληση στον γενικό διευθυντή του Εθνικού Μουσείου, επιφανή αρχαιολόγο David Lordkipanidze, να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γεωργίας προσκάλεσε με τη σειρά της τη Λίνα Μενδώνη να πραγματοποιήσει προσεχώς επίσημη επίσκεψη στη Γεωργία, με στόχο την υπογραφή διμερούς μνημονίου συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, το οποίο θα καλύπτει όλα τα προαναφερθέντα πεδία.

Μετά τη συνάντηση, η Tinatim Rukhadze ξεναγήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης από τον γενικό διευθυντή Νίκο Σταμπολίδη.