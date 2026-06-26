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Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του πρωθυπουργού Ιρακλί Κομπαχίτζε ενώπιον των μελών του νομοθετικού σώματος.

Η ένταση κλιμακώθηκε λίγο πριν από την ψηφοφορία για τον αμφιλεγόμενο νόμο περί ξένων παραγόντων που διχάζει την πολιτική σκηνή.

Οι αντιδράσεις για τη νομοθετική πρωτοβουλία έχουν προκαλέσει εδώ και εβδομάδες μαζικές διαδηλώσεις και βαθιά πόλωση σε ολόκληρη τη χώρα.

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Πρωτοφανείς σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο συμπλοκών κατά τη διάρκεια της τελευταίας ολομέλειας της εαρινής κοινοβουλευτικής συνόδου. Βουλευτές της αντιπολίτευσης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας αντάλλαξαν γροθιές και σπρωξίματα, προκαλώντας χάος μέσα στην αίθουσα, ενώ το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη συμπλοκή ενεπλάκησαν μέλη του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Για τη Γεωργία» και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο». Άνδρες και γυναίκες βουλευτές συμμετείχαν στις έντονες αντεγκλήσεις, οι οποίες σύντομα εξελίχθηκαν σε επεισόδια σωματικής βίας, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

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Η ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία για τον αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων παραγόντων», μια νομοθετική πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι ο νόμος περιορίζει τη δράση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι στόχος του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας.

#Watch:



Punches replaced parliamentary debate in Georgia as ruling and opposition MPs exchanged blows during PM Irakli Kobakhidze's annual address.



The brawl erupted in the final spring session and lasted several minutes before order was restored. #Georgia #Parliament… pic.twitter.com/qOIxE0d0tB — India Today Global (@ITGGlobal) June 26, 2026

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων που ακολούθησε την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό Ιρακλί Κομπαχίτζε. Η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν γροθιές, σπρωξίματα και γενικευμένη αναστάτωση στο κοινοβούλιο.

Η συμπλοκή διήρκεσε αρκετά λεπτά, πριν η κατάσταση τεθεί υπό έλεγχο. Βίντεο από το περιστατικό μεταδόθηκαν από διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων για το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στη Γεωργία. Τα επεισόδια έρχονται να προστεθούν σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής πόλωσης, με τη συζήτηση γύρω από τον νόμο περί «ξένων παραγόντων» να συνεχίζει να διχάζει την κοινωνία και να εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.