Η Bundeswehr πραγματοποίησε μια από τις μεγαλύτερες ασκήσεις αστικού πολέμου (urban warfare) των τελευταίων ετών στο Βερολίνο, μετατρέποντας τμήματα του υπόγειου σιδηροδρόμου σε ρεαλιστικό «πεδίο μάχης». Η άσκηση Bollwerk Bärlin III σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει το πώς θα ανταποκριθούν οι δυνάμεις ασφαλείας σε σενάριο ξαφνικής επίθεσης ή τρομοκρατικής ενέργειας στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας.

Κεντρικό σκηνικό ήταν ένα καταληφθέν τρένο του U-Bahn, όπου στρατιώτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν «εχθρικές» ομάδες, να εκκενώσουν πολίτες και να διαχειριστούν δεκάδες προσομοιωμένους τραυματίες. Στο εσωτερικό ακούγονταν πυροβολισμοί (με άσφαιρα), κραυγές, εκρήξεις κρότου–λάμψης και πυκνός καπνός, ώστε το σενάριο να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθοφανές.

Η άσκηση απαιτούσε εξειδικευμένη συνεργασία με τη BVG (οργανισμός μεταφορών του Βερολίνου), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις μέσα στις σήραγγες και πάνω στις ράγες θα γίνουν με πλήρη ασφάλεια. Οι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν σε λεπτομέρειες όπως η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν εισέλθουν στις ράγες.

Πέρα από τη φυσική δυσκολία της επιχείρησης, οι στρατιώτες κλήθηκαν να διαχειριστούν έντονη ψυχολογική πίεση: κραυγές τραυματιών, σενάρια ομηρίας και συνεχείς απειλές μέσα σε σκοτεινούς, κλειστούς χώρους. Νεότεροι στρατιώτες περιέγραψαν την εμπειρία ως «στρεσογόνα αλλά πολύ ρεαλιστική».

Μετά τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και την αυξημένη ανησυχία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η Γερμανία επενδύει περισσότερο σε προετοιμασία για ασύμμετρες απειλές και κρίσεις στην ενδοχώρα. Η άσκηση δεν κατονομάζει εχθρικά κράτη, αλλά θεωρείται μέρος της ευρύτερης αμυντικής αναβάθμισης της χώρας.

Η Bollwerk Bärlin III εκτείνεται σε διάφορες τοποθεσίες στην πόλη και στιγματίζει μια νέα προσέγγιση: εκπαίδευση μέσα σε πραγματικό αστικό περιβάλλον, όχι μόνο σε στρατόπεδα, ώστε οι δυνάμεις να εξοικειώνονται με τις αληθινές συνθήκες μιας πιθανής αστικής σύγκρουσης.

Πηγή φωτογραφίων: Reuters

Mε πληροφορίες από Euronews