Ένας οδηγός καταγράφηκε να τρέχει με ταχύτητα άνω των 320 χλμ/ώρα σε Autobahn δυτικά του Βερολίνου. Η εν λόγω ταχύτητα αποτελεί ρεκόρ, καθώς ο γκαζιάρης οδηγός υπερέβη κατά σχεδόν 200 χλμ/ώρα το όριο ταχύτητας, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Ο οδηγός, του οποίου τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, συνελήφθη ενώ έτρεχε στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στο Μπουργκ στις 28 Ιουλίου.

Στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 900 ευρώ, του αφαιρέθηκαν δύο βαθμοί από το δίπλωμα οδήγησης και του απαγορεύτηκε η οδήγηση για τρεις μήνες, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα το αστυνομικό γραφείο του Μάγκντεμπεργκ.

Μια βάση ραντάρ στην άκρη του δρόμου, έπιασε τον αυτοκινητιστή σε έναν έλεγχο ρουτίνας. Μια ένδειξη από την οθόνη κατέγραψε “την υψηλότερη ταχύτητα ρεκόρ” των 321 χλμ/ώρα, δήλωσε η αστυνομία την Τρίτη.



Οι περίφημοι αυτοκινητόδρομοι Autobahn της Γερμανίας έχουν προκαλέσει τη γοητεία και το ενδιαφέρον όλου του κόσμου λόγω της έλλειψης ορίων ταχύτητας. Οι γερμανικές αρχές και οι λέσχες οδηγών έχουν διαφωνήσει όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το αν η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί.

Ωστόσο, οι απεριόριστες ταχύτητες δεν είναι καθολικές στην Autobahn, καθώς σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου ισχύουν όρια ταχύτητας. Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου όπου πιάστηκε ο οδηγός που έκανε το ρεκόρ έχει όριο 120 km/h (74,5 mph).

Υπάρχουν ήδη όρια ταχύτητας σε σχεδόν το 30% των περίπου 8.000 μιλίων του αυτοκινητόδρομου, τα οποία επιβλήθηκαν για να περιορίσουν τον θόρυβο κοντά σε αστικά κέντρα και να μειώσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια σε δρόμους που θεωρούνται ακατάλληλοι για απεριόριστη ταχύτητα.

Το 2019 μια έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί Γερμανοί παραμένουν αντίθετοι με τα όρια ταχύτητας σε autobahn.