«Δεν πιστεύω σε κανένα σενάριο ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που να αποκλείει την Τουρκία.» Η τοποθέτηση αυτή του Βέλγου Υπουργού Άμυνας και Εξωτερικού Εμπορίου Τέο Φράνκεν, στο πλαίσιο της Ημερίδας Αμυντικής Βιομηχανίας Τουρκίας–Βελγίου στις Βρυξέλλες, προκαλεί προβληματισμό γύρω από την εξάρτηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας από εξωτερικούς παράγοντες και τον ρόλο της Τουρκίας στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και έφερε σε επαφή κυβερνητικούς αξιωματούχους, βιομηχανικούς φορείς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας από τις δύο χώρες. Περισσότεροι από 100 Βέλγοι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εκδήλωση, ενώ από τουρκικής πλευράς συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN και TUSAS, υπό την καθοδήγηση της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Οι δηλώσεις του Βέλγου υπουργού απηχούν αντίστοιχες εκφραζόμενες τόσο από αξιωματούχους της ΕΕ όσο και του ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Ο Φράνκεν, αναφερόμενος στη σημασία της Τουρκίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τόνισε σύμφωνα με το Anadolu: «Όποιος καταλαβαίνει γεωπολιτική γνωρίζει γιατί χρειαζόμαστε την Τουρκία. Η θέση της, η ισχύς της, οι στρατιωτικές δυνατότητές της και οι τεχνολογικές καινοτομίες της… δεν πιστεύω σε ένα σενάριο ασφάλειας χωρίς την Τουρκία.»

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι απαραίτητη: «Τουρκία και Βέλγιο πρέπει να εργαστούν μαζί. Χρειαζόμαστε τον τουρκικό λαό, την τουρκική βιομηχανία, την τουρκική πολιτική και τη τουρκική διπλωματία.» Όπως σημείωσε, το Βέλγιο, ως μικρότερη χώρα με περιορισμένες στρατιωτικές δυνατότητες, αποκομίζει σημαντικό πρόσθετο όφελος από την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Άγκυρα.

Οι αναφορές του Φράνκεν στην τουρκική αμυντική βιομηχανία ήταν εξίσου έντονες και θετικές. Στην ομιλία του κατά την ημερίδα, δήλωσε: «Η Τουρκία είναι μια χώρα με ταχέως αυξανόμενο αμυντικό δυναμικό και μια δυναμική βιομηχανία αναγνωρισμένη παγκοσμίως.» Χαρακτήρισε δε την εκδήλωση «μοναδική ευκαιρία» να διευρυνθεί η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Ο Τέο Φράνκεν αναφέρθηκε και στις αυξανόμενες υβριδικές απειλές από drones στο Βέλγιο, εκφράζοντας σαφές ενδιαφέρον για τεχνολογική συνεργασία με την Τουρκία: «Η Τουρκία είναι μία από τις πιο προηγμένες χώρες στα drones και στα μη επανδρωμένα συστήματα. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από τη χώρα σας.» Τόνισε ότι η συνεργασία σε αντι-drone τεχνολογίες είναι «απολύτως δυνατή και επιθυμητή».

On the occasion of the Türkiye–Belgium Defence Day, we attended a reception at the residence of the Turkish Ambassador to Belgium to continue the informal exchanges among the participants and to further strengthen the ties between our nations.



Türkiye is an important… pic.twitter.com/EXKXLbsOPQ — Theo Francken (@FranckenTheo) December 8, 2025

«Με την ευκαιρία της Ημέρας Άμυνας Τουρκίας–Βελγίου, παραβρεθήκαμε σε δεξίωση στην κατοικία του Τούρκου Πρέσβη στο Βέλγιο, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας. Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό θεμέλιο της συμμαχίας μας στο ΝΑΤΟ, ενώ η αμυντική της βιομηχανία αποτελεί έναν ενδιαφέρον και πολύτιμο εταίρο για τις εταιρείες μας. Με την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών μας σχέσεων, συμβάλλουμε στη διασφάλιση του τρόπου ζωής μας» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου σε ανάρτησή του στο Χ. Advertisement

Η συζήτηση για βιομηχανική σύγκλιση αποκτά μάλιστα επιπλέον ευρωπαϊκή διάσταση με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE (Security Action for Europe) που αποσκοπεί στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και προγράμματα της ΕΕ, εφόσον συνάπτουν συνεργασίες με κράτη-μέλη και πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας και διαλειτουργικότητας.

