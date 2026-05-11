Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, γιος του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, αναμένεται να διεκδικήσει ηγετική θέση στο πολιτικό κόμμα του 90χρονου πατέρα του, σύμφωνα με πηγές, καθώς διαφαίνεται μία διαμάχη για τη διαδοχή και τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία βρίσκεται σε δεινή θέση.

Ο Γιάσερ Αμπάς διευθύνει εταιρείες καπνού και εργολαβιών σε περιοχές της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση. Οι επικριτές του τον κατηγορούν εδώ και καιρό, καθώς και τον αδελφό του Ταρέκ, επίσης επιχειρηματία, ότι χρησιμοποιούν δημόσια κεφάλαια για να τροφοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους, κατηγορίες που και οι δύο άνδρες απορρίπτουν.

Η είσοδός του στην πολιτική έχει πυροδοτήσει ευρείες εικασίες στα Παλαιστινιακά Εδάφη ότι ο Μαχμούντ Αμπάς επιδιώκει να τοποθετήσει τον 64χρονο Γιάσερ στη θέση του ως επικεφαλής του ισχυρού κόμματος Φατάχ, το οποίο ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Αυτό έχει προκαλέσει κριτική από ορισμένους αξιωματούχους της Φατάχ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Γιάσερ Αμπάς δεν είναι ικανός να ενοποιήσει τους Παλαιστινίους ή να τους βοηθήσει να χαράξουν ένα νέο πολιτικό μέλλον μετά από χρόνια χωρίς εθνικές εκλογές ή απτά βήματα προς την κατεύθυνση της κρατικής υπόστασης.

Διεκδικεί θέση στην κεντρική επιτροπή της Φατάχ

Ο Γιάσερ Αμπάς αναμένεται να διεκδικήσει μία από τις 18 θέσεις στην Κεντρική Επιτροπή της Φατάχ, οι οποίες θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης από τις 14 έως τις 16 Μαΐου, το πρώτο τέτοιο συνέδριο μετά από σχεδόν 10 χρόνια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδιά του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Γιάσερ Αμπάς πραγματοποίησε συναντήσεις με κομματικές παρατάξεις που εκπροσωπούν το κατεστημένο ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς και με ομάδες που εκπροσωπούν κρατούμενους του Ισραήλ, μια εκλογική βάση με επιρροή της οποίας η υποστήριξη θα μπορούσε να τον ενισχύσει όταν τα περίπου 2.500 μέλη της Φατάχ με δικαίωμα ψήφου θα ψηφίσουν για την επιτροπή.

Εδώ και καιρό συνοδεύει τον πατέρα του σε πολιτικές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στη Μόσχα πέρυσι, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Αιγύπτιο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Πέρυσι, ο πατέρας του του ζήτησε να ηγηθεί των υποθέσεων του Λιβάνου για την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, επιβλέποντας την παράδοση όπλων από Παλαιστίνιους μαχητές στον λιβανικό στρατό.

Ο Γιάσερ Αμπάς, ο οποίος δεν έχει ποτέ αναλάβει επίσημο ρόλο εντός της Φατάχ ή της Παλαιστινιακής Αρχής, αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη για αυτό.

Το γραφείο του Μαχμούντ Αμπάς και οι εκπρόσωποι του μακροχρόνιου ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής αρνήθηκαν να σχολιάσουν το αν επιδιώκει ο γιος του να τον διαδεχθεί στην ηγεσία της Φατάχ ή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Σαμπρί Σαϊντάμ, ο οποίος εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου της Φατάχ το 2016, δήλωσε ότι το κόμμα διαθέτει δημοκρατικό καταστατικό που επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέλος πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει υποψηφιότητα για το σώμα.

«Ελπίζω να δω μια ανανέωση στην ηγεσία και μια ανανέωση στις δυνατότητες του κινήματος, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια μελλοντική φάση που είναι σαφώς πιο περίπλοκη και δύσκολη», δήλωσε ο Σαϊντάμ.

Η διαμάχη για την κούρσα διαδοχής της ΠΑ

Η Παλαιστινιακή Αυτοδιοίκηση (ΠΑ) ιδρύθηκε ως προσωρινή διοίκηση στο πλαίσιο των συμφωνιών του Όσλο της δεκαετίας του 1990 μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), μιας ομπρέλας οργανώσεων που εξακολουθεί να αναγνωρίζεται διεθνώς ως εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού.

Στις περισσότερες από δύο δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε που ο Μαχμούντ Αμπάς εξελέγη διάδοχος του χαρισματικού ιδρυτή της Φατάχ, Γιάσερ Αραφάτ, η δημοτικότητα της ΠΑ έχει πέσει κατακόρυφα μεταξύ των Παλαιστινίων, οι οποίοι έχουν αρχίσει να την θεωρούν αναποτελεσματική και διεφθαρμένη.

Το 2007, η ΠΑ εκδιώχθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας από μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι είχαν κερδίσει τις εκλογές εκεί με ένα πρόγραμμα κατά της διαφθοράς. Δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές για την παλαιστινιακή ηγεσία έκτοτε, και ο Αμπάς κυβερνά με διατάγματα από τη λήξη της θητείας του το 2009.

Μια ειρηνευτική διαδικασία που είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατέρρευσε το 2014, και η επέκταση των ισραηλινών οικισμών έχει έκτοτε κατατμήσει περιοχές που κάποτε προορίζονταν να ενταχθούν υπό παλαιστινιακό έλεγχο.

Η ΠΑ έχει επίσης πληγεί από μια σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία επιδεινώθηκε από τις δραστικές περικοπές στη βοήθεια των δωρητών από τις ΗΠΑ και τον Κόλπο, καθώς και από την άρνηση του Ισραήλ να αποδεσμεύσει τα παλαιστινιακά φορολογικά έσοδα, στο πλαίσιο μιας διαμάχης σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιεί η ΠΑ σε κρατούμενους που έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ για θανατηφόρες επιθέσεις.

Η είσοδος του Γιάσερ Αμπάς στην πολιτική σκηνή διευρύνει περαιτέρω τον αγώνα διαδοχής για τον έλεγχο τόσο της ΠΑ όσο και της PLO.

عقدت اليوم اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الحاج الفريق إسماعيل جبر.



وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل للمستجدات السياسية والأمنية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء… pic.twitter.com/aOmVoTUuUS — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 23, 2026

Μεταξύ των υποψηφίων διαδόχων του Μαχμούντ Αμπάς συγκαταλέγεται ο Χουσεΐν Αλ Σέιχ, μακροχρόνιος έμπιστος του και αντιπρόεδρος της PLO. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ο Μαργουάν Μπαργκούτι, ηγέτης δύο «ιντιφάντα» (εξεγέρσεων) κατά του Ισραήλ, από το 1987 έως το 1993 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο οποίος χαίρει μεγάλης δημοτικότητας μεταξύ των Παλαιστινίων, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται φυλακισμένος από το Ισραήλ από το 2002, κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για φόνο.

Εντονες επικρίσεις για τον Γιασέρ Αμπάς εντός της Φατάχ

Ένας ηγέτης της Φατάχ χαρακτήρισε τον διαφαινόμενο ρόλο του Γιάσερ Αμπάς στην Κεντρική Επιτροπή ως «την αρχή» και ανέφερε ότι τελικά θα επιδιώξει θέση στην ανώτατη Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΑΠ, αποκτώντας έτσι επιρροή στην ομπρέλα της οργάνωσης.

«Αυτό φαίνεται να είναι το έργο για το οποίο προετοιμάζεται ο Γιάσερ Αμπάς», δήλωσε ο ηγέτης της Φατάχ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ωστόσο, επικριτές εντός της Φατάχ υποστηρίζουν ότι η ανάδειξη του Γιάσερ Αμπάς, ο οποίος ελέγχει έναν από τους κύριους εισαγωγείς τσιγάρων στη Δυτική Όχθη, θα μπορούσε να εδραιώσει περαιτέρω τη δυσπιστία των Παλαιστινίων απέναντι στην κυβέρνησή τους, μετά από χρόνια χωρίς εθνικές εκλογές.

«Ο Αμπάς προσπαθεί να ανοίξει τρύπες στο πλοίο της Φατάχ πριν (από το θάνατό του), τοποθετώντας τον γιο του ως διάδοχο του θρόνου. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και να απορριφθεί από όλους τους άνδρες της Φατάχ», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος της Φατάχ, επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Ρεχάμ Ούντα, Παλαιστίνιος πολιτικός αναλυτής, δήλωσε ότι, ενώ ο Αμπάς μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του γιου του εντός της Φατάχ, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατοχή μιας θέσης στο κόμμα θα μεταφραστεί σε επιτυχία στις κάλπες, εάν και όταν διεξαχθούν εκλογές.

«Αυτό δεν επιλύει την απογοήτευση του παλαιστινιακού λαού, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί δημοκρατικές εκλογές από το 2006· αντίθετα, αυξάνει την απογοήτευση, καθώς το κοινό προσβλέπει σε δημοκρατικές εκλογές, βουλευτικές και προεδρικές», δήλωσε ο Ουάντα.