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Μια ιδιαίτερα σημαντική επενδυτική κίνηση στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας φέρεται να δρομολογεί ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, με επίκεντρο το εμβληματικό ξενοδοχείο Park Gstaad, το οποίο βρίσκεται στο Γκστάαντ, έναν από τους πλέον ακριβούς και exclusive ορεινούς προορισμούς της Ελβετίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ελβετικού μέσου Gstaad Confidential, που δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Προκοπίου φέρεται να βρίσκεται πίσω από την εξαγορά του ιστορικού ξενοδοχειακού ακινήτου. Το ύψος της συμφωνίας εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 350 και 400 εκατ. ελβετικών φράγκων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ούτε για την ταυτότητα του αγοραστή ούτε για το οριστικό τίμημα της συναλλαγής.

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Πωλήτρια του ακινήτου φέρεται να είναι η Ελβετίδα επιχειρηματίας, επενδύτρια και φιλάνθρωπος Ντόνα Μπερταρέλι, η οποία μέχρι πρότινος είχε στην κατοχή της το ξενοδοχείο. Όπως αναφέρει το Gstaad Confidential, επικαλούμενο πηγές που διαθέτουν άμεση γνώση της υπόθεσης, η Μπερταρέλι έχει προχωρήσει στην πώληση του Park Gstaad, με τον Έλληνα εφοπλιστή να εμφανίζεται ως ο νέος ιδιοκτήτης.

Το Park Gstaad συγκαταλέγεται στα ιστορικότερα ξενοδοχεία των ελβετικών Άλπεων και αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ακίνητα της αγοράς πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελβετία. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής, με στόχο την επαναλειτουργία του και την επιστροφή του στη διεθνή αγορά luxury hospitality υπό τη διαχείριση και το brand της Four Seasons Hotels and Resorts.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία, η εξαγορά θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελβετία, με το Park Gstaad να αποκτά νέα προοπτική στο πλαίσιο της διεθνούς αγοράς ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών.