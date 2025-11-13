Οι διακεκομμένες γραμμές που συνήθως υποδηλώνουν το αμφισβητούμενο καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας δεν εμφανίζονται στους χρήστες του Google Maps εντός Μαρόκου ενώ εμφανίζονται κανονικά για τους χρήστες οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

«Δεν έχουμε κάνει αλλαγές στα σύνορα του Μαρόκου ή της Δυτικής Σαχάρας στο Google Maps», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μετά από δημοσιεύματα την περασμένη εβδομάδα που ανέδειξαν τη διαφορά αυτή συνδέοντάς τη με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να υποστηρίξει το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας για τη Δυτική Σαχάρα

«Οι επισημάνσεις αυτές ακολουθούν τη μακρόχρονη πολιτική μας για αμφισβητούμενες περιοχές. Οι χρήστες εκτός Μαρόκου βλέπουν τη Δυτική Σαχάρα και μια διακεκομμένη γραμμή που δηλώνει τα αμφισβητούμενα σύνορα – οι χρήστες εντός Μαρόκου δεν βλέπουν τη Δυτική Σαχάρα», συνέχισε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Τα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Δυτικής Σαχάρας όπως φαίνονται στους χάρτες του Google Maps από την Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2025

Με αυτή της την ανακοίνωση η Google επιβεβαιώνει ότι η πρακτική αυτή ισχύει εδώ και χρόνια ενώ με αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιεί διαφορετική απεικόνιση των συνόρων ανάμεσα στη Δυτική Σαχάρα και το Μαρόκο, ανάλογα με την περιοχή από την οποία γίνεται η αναζήτηση.

Η Δυτική Σαχάρα είναι μια εκτεταμένη, πλούσια σε ορυκτά πρώην ισπανική αποικία, η οποία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο, αλλά διεκδικείται εδώ και δεκαετίες από το φιλοανεξαρτησιακό μέτωπο Πολισάριο (Polisario Front), που υποστηρίζεται από την Αλγερία.

Άνδρας έξω από αυτοκίνητο κρατά σημαία του Μαρόκου πανηγυρίζοντας για την απόφαση του ΟΗΕ να υποστηρίξει το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας για τη Δυτική Σαχάρα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε καλέσει επανειλημμένα το Μαρόκο, το Μέτωπο Πολισάριο, την Αλγερία και τη Μαυριτανία να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση.

Ωστόσο, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Συμβούλιο υποστήριξε ένα σχέδιο που είχε παρουσιάσει το Ραμπάτ το 2007, σύμφωνα με το οποίο η Δυτική Σαχάρα θα απολάμβανε καθεστώς αυτονομίας υπό την αποκλειστική κυριαρχία του Μαρόκου.

(Με πληροφορίες από Guardian)