Από τότε που εμφανίστηκε το Google Maps, οι ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτό το εργαλείο πλοήγησης για να περιηγούνται στο εξωτερικό.

Πράγματι, πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τι θα κάναμε χωρίς αυτό. Ωστόσο, η εφαρμογή συχνά κάνει λάθη που μπορεί να αποδειχθούν ακόμα και ,μοιραία, όπως ανακάλυψε με τον δύσκολο τρόπο μια τουρίστρια.

Η Wiktoria Guzenda, μια Πολωνή τουρίστρια, εμπιστεύτηκε τυφλά την εφαρμογή ενώ περιπλανιόταν στην γραφική πόλη της Ιταλίας, ακολουθώντας τα δαιδαλώδη κανάλια με αποτέλεσμα να έχει μια δυσάρεστη έκπληξη: Η διαδρομή την οδήγησε κατευθείαν σε μια σειρά από σκαλοπάτια και μέσα στο νερό!

Η Wiktoria μοιράστηκε ένα βίντεο του ατυχήματος στον λογαριασμό της στο tiktok.

Έγραψε: «Όταν το Google Maps λέει να προχωρήσεις ευθεία… αλλά είσαι στη Βενετία».

Δημοσίευσε βίντεο με τον εαυτό της να κατεβαίνει τα σκαλιά προς το κανάλι, όπου πέφτει στο νερό.

Η Wiktoria πρόσθεσε «Πρόσεχε», καθώς σκουπιζόταν και έδειχνε τα κοψίματα και τις γρατζουνιές στα πόδια της από την πτώση.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό αριθμό των 254.700 likes.