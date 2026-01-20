Μια γεωλογική ιδιομορφία της Γροιλανδίας, που είναι κρυμμένη κάτω από τόνους πάγου μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα και να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ από το να σπαταλήσει εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το αρκτικό νησί.

Σύμφωνα με μια επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Geology», κάτω από σχεδόν το σύνολο των πάγων της Γροιλανδίας υπάρχει ένα εκτεταμένο στρώμα μαλακών ιζημάτων – άμμος και χαλαρό χώμα – το οποίο καθιστά τον πάγο πολύ πιο ασταθή απ’ ό,τι αν στηριζόταν απευθείας σε σκληρό βραχώδες υπέδαφος.

Advertisement

Advertisement

Έτσι, οιι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ιζήματα μειώνουν την τριβή στη βάση των παγετώνων, ιδίως όταν λιωμένο νερό από την επιφάνεια διεισδύει προς τα κάτω. Αυτό επιτρέπει σε τεράστιες μάζες πάγου να κινούνται ταχύτερα, να σπάνε ευκολότερα και να καταλήγουν στον ωκεανό.

Το στρώμα αυτό δεν είναι ομοιόμορφο: σε ορισμένες περιοχές της Γροιλανδίας έχει πάχος μόλις 4–5 μέτρα και αλλού φτάνει ή ξεπερνά τα 200 μέτρα. Τα πιο παχιά ιζήματα εντοπίζονται σε θερμότερες και πιο υγρές περιοχές στη βάση του πάγου, εξηγώντας γιατί εκεί παρατηρείται ταχύτερη αποσύνθεση των παγετώνων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 373 όργανα σεισμικής παρακολούθησης για να εντοπίσουν ένα παχύ στρώμα χώματος και άμμου κάτω από τη Γροιλανδία, το οποίο φαίνεται να επιταχύνει το λιώσιμο των πάγων.

«Αν περισσότερο λιωμένο νερό φτάσει στη βάση, τα ιζήματα μπορεί να αποδυναμωθούν περαιτέρω, να επιταχύνουν τη ροή του πάγου και να αυξήσουν τις απώλειες προς τη θάλασσα», προειδοποιεί ο επικεφαλής της μελέτης, Γιαν Γιανγκ, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο.

Η ανακάλυψη ενισχύει τους φόβους ότι το παγοκάλυμμα της Γροιλανδίας είναι πιο ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή απ’ ό,τι υπολόγιζαν έως σήμερα τα κλιματικά μοντέλα.