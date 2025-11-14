Μια ημέρα κάθε Νοέμβριο, χιλιάδες μαθητές στη Νότια Κορέα δίνουν τις δικές τους «Πανελλήνιες» εξετάσεις για να διεκδικήσουν μια θέση στα πανεπιστήμια της χώρας. Χθες, 13 Νοεμβρίου ήταν αυτή η ημέρα όπου 550.000 μαθητές συμμετείχαν στο περίφημο τεστ Suneung, μια συντομογραφία του College Scholastic Ability Test (CSAT), το οποίο θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο.

Σε αντίθεση με τις δικές μας Πανελλήνιες, οι εξετάσεις για όλα τα μαθήματα διεξάγονται σε μια ημέρα και διαρκούν πάνω από 10-12 ώρες και είναι τόσο απαιτητικές και δύσκολες, που εκείνη την ημέρα, ολόκληρη η Νότια Κορέα σταματά για να μπορούν οι μαθητές με ησυχία να ανταποκριθούν στις εξετάσεις.

Τα καταστήματα κλείνουν, οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών σε όλη τη χώρα απαγορεύονται με απόφαση της κυβέρνησης τουλάχιστον για μια ώρα, ενώ τα αεροσκάφη που είναι εν πτήσει, παραμένουν στον αέρα σε υψόμετρο 3 χιλιομέτρων ή μεγαλύτερο υπό την καθοδήγηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για να μην προκαλούν θόρυβο.

Το χρηματιστήριο, οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες ανοίγουν μία ώρα αργότερα και κλείνουν αντίστοιχα πι αργά, ώστε να μειωθεί η πρωινή κίνηση, ενώ στη Σεούλ, το Μετρό αυξάνει τα δρομολόγια του, τις ώρες προσέλευσης, για να βοηθήσουν τους μαθητές να φτάσουν στα εξεταστικά κέντρα εγκαίρως.

Εξαντλητικός ανταγωνισμός

Και τότε, ξεκινά ένας εξαντλητικός μαραθώνιος εξετάσεων όπου ανάλογα με τις επιλογές τους, οι μαθητές απαντούν σε περίπου 200 ερωτήσεις σε κορεατικά, μαθηματικά, αγγλικά, κοινωνικές ή φυσικές επιστήμες, μια δεύτερη ξένη γλώσσα και Hanja (κλασικούς κινεζικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στα κορεατικά).

Για τους περισσότερους μαθητές, είναι ένας μαραθώνιος 8-10 ωρών με διαδοχικές εξετάσεις, που ξεκινά από τις 08:40 και τελειώνει γύρω στις 17:40, όμως οι τυφλοί μαθητές και όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης, που φέτος έφτασαν τους 111, χρειάζονται περίπου 13 ώρες.

Οι εξετάσεις της Νότιας Κορέας, έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστές για τον βαθμό δυσκολίας τους και το γεγονός ότι οι μαθητές εξαντλούνται κυριολεκτικά, καθώς δεν υπάρχει διάλειμμα για φαγητό και ξεκούραση.

Ο ανταγωνισμός για την εισαγωγή στα κορυφαία πανεπιστήμια είναι πολύ σκληρός, λόγω του μεγάλου αριθμού των εξεταζόμενων και της άρνησης της κυβέρνησης να αυξήσει τις θέσεις εισαγωγείς σε πολλές σχολές.

Πέρυσι, οι θέσεις στις ιατρικές σχολές αυξήθηκαν κατά 1.497 φτάνοντας συνολικά τις 4.610 σε μια προσπάθεια να αυξηθεί και ο αριθμός των γιατρών τα επόμενα χρόνια στα νοσοκομεία καθώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις.

Φέτος, ο αριθμός των υποψηφίων έσπασε ρεκόρ δεκαετιών καθώς το 2007, είχε ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό γεννήσεων. Μαζί με τους υποψηφίους, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός με τους μαθητές να ακολουθούν για χρόνια ένα εξαντλητικό πρόγραμμα σπουδών και μελέτης, για να καταφέρουν να μπουν στα πανεπιστημία, που θυμίζει σε πολλά σημεία τα δικά μας δεδομένα.

Ένα σύστημα αξιολόγησης και εισαγωγής σε ανώτατες σχολές που εξακολουθεί να εφαρμόζει μια κατά τα άλλα ανεπτυγμένη χλωρα, που κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα (πλην της Ελλάδας), όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν και να μπουν σε όποια σχολή επιθυμούν, δίνοντας τη μάχη τους για το πτυχίο.

