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Η Γκουίνεθ Πάλτροου πρωταγωνιστεί σε ένα αποκαλυπτικό διαφημιστικό βίντεο για τη σειρά προϊόντων ομορφιάς της εταιρείας της, Goop Beauty, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος.

Στο διάρκειας 10 δευτερολέπτων κλιπ, που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου, η ηθοποιός εμφανίζεται αρχικά τυλιγμένη με μια λευκή πετσέτα, κρατώντας το κινητό της σε έναν ανθισμένο κήπο. Λίγα στιγμιότυπα αργότερα, αφήνει την πετσέτα να πέσει, με την κάμερα να καταγράφει τη γυμνή πίσω όψη του σώματός της.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Θέλετε να κάνετε ντους μαζί μας; Η επόμενη προσθήκη στην καθημερινή σας ρουτίνα έρχεται σύντομα, από το Goop Beauty».

Σύμφωνα με το βιβλίο «Gwyneth: The Biography» της συγγραφέα Έιμι Όντελ, το οποίο εκδόθηκε το 2025, η ιδέα για τη δημιουργία της Goop διαμορφώθηκε λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της Γκουίνεθ Πάλτροου από καρκίνο στον λαιμό, το 2002. Όπως σημειώνεται στη βιογραφία, μια προσωπική περιπέτεια με την υγεία της την οδήγησε να αναζητήσει τη γνώμη διαφορετικών γιατρών, με στόχο να υιοθετήσει έναν όσο το δυνατόν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Η Πάλτροου ίδρυσε τη Goop το 2008, ξεκινώντας ως ένα ενημερωτικό newsletter με προτάσεις και συμβουλές για την ευεξία και την υγιεινή διαβίωση. Με την πάροδο των χρόνων, η δραστηριότητα επεκτάθηκε, εξελισσόμενη σε εταιρεία ευεξίας που διαθέτει σειρά προϊόντων ομορφιάς και καλλυντικών, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της υγιεινής διατροφής.