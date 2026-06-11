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Η Γκουίνεθ Πάλτροου δέχεται σφοδρή κριτική επειδή προωθεί ένα πολυτελές οικιστικό πρότζεκτ στο Ισραήλ.

Η βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» εμφανίστηκε πρόσφατα σε ένα διαφημιστικό βίντεο για το 51Park, ένα νέο συγκρότημα διαμερισμάτων στην Χερτζλιά, την ισραηλινή πόλη που ιδρύθηκε από τους Σιωνιστές το 1924 σε γη που παλαιότερα ανήκε στο παλαιστινιακό χωριό Αλ-Χαράμ.

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Στο διαφημιστικό, που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη, η Πάλτροου ξυπνά σε ένα ακριβό διαμέρισμα, φτιάχνει καφέ και βγαίνει για τρέξιμο στο Σέντραλ Παρκ, μιλώντας για την αξία του να ζει κανείς κοντά σε πάρκο. «Ακόμη και ο καφές μου χρειάζεται καφέ», λέει στην αρχή του βίντεο, πριν περιγράψει την ενέργεια που της δίνει το πρωινό τρέξιμο.

Στο τέλος, η Πάλτροου μπαίνει σε αυτοκίνητο και ζητά από τον οδηγό να την πάει στο «51 Park». Εκείνος τη ρωτά αν εννοεί τη Νέα Υόρκη και εκείνη απαντά χαμογελαστά: «Χερτσλίγια, Ισραήλ».

Η εταιρεία ακινήτων πίσω από το 51Park, η Aviv by Melisron, δημοσίευσε τη διαφήμιση στο YouTube και στο Instagram την Κυριακή, και παρόλο που οι αρχικές αυτές αναρτήσεις δεν προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση στο διαδίκτυο, οι αναδημοσιεύσεις του διαφημιστικού έγιναν viral, καθώς οι χρήστες του διαδικτύου επέκριναν τη συμμετοχή της Πάλτροου στην καμπάνια.

«H ολιστική εμπορευματοποίηση του αποικιοκρατικού εποικισμού»

Ο λογαριασμός Saint Hoax στο Instagram δημοσίευσε την Τρίτη μια ανάρτηση στην οποία καταδίκαζε τη συμμετοχή της Πάλτροου στην διαφημιστική καμπάνια. Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πάνω από 252.000 «μου αρέσει» μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο και έχει προκαλέσει μια σειρά αρνητικών σχολίων που επικρίνουν την Πάλτροου.

Η Aλάνα Χαντίντ, ακτιβίστρια υπέρ της Παλαιστίνης και αδελφή των διάσημων μοντέλων Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ, έμεινε έκπληκτη από την απόφαση της Πάλτροου να εμφανιστεί στη διαφήμιση.

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«Δικέ μου, το επίπεδο του ανεξέλεγκτου καπιταλισμού είναι απίστευτα εκπληκτικό», έγραψε στο Instagram. «Βάναυσο. Κορίτσι μου. Έχεις ανοίξει εφημερίδα ή έχεις δει τις ειδήσεις; Αυτό δεν είναι απλώς έλλειψη ευαισθησίας, είναι στην πραγματικότητα πλήρης συνενοχή».

Η Χαντίντ μοιράστηκε την ανάρτηση του Saint Hoax στα Instagram Stories της, προσθέτοντας τη λεζάντα: «Ποιος άλλος έχει μπλοκάρει αυτή τη μ*****α;»

Η ηθοποιός Τζέραλντιν Βισουανάθαν, που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «Drive-Away Dolls» και το «Thunderbolts» της Marvel, σχολίασε: «Θεέ μου».

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Επίσης, η τραγουδοποιός Cat Power αναρωτήθηκε: «Είναι αλήθεια ή AΙ;».

Ο influencer του μακιγιάζ Ματ Μπερνστάιν δημοσίευσε επίσης ένα post στο οποίο κατακρίνει την Πάλτροου για τη συμμετοχή της στη διαφήμιση. «Είσαι πολύ πλούσια για να κάνεις διαφήμιση για τα διαμερίσματα του απαρτχάιντ», είπε στο βίντεό του. «Το επίπεδο της απληστίας και της διαφθοράς είναι πραγματικά αδιανόητο».

Ο influencer Ίαν Λάιτφουτ σχολίασε: «Αυτό είναι ένα από τα πιο δυστοπικά πράγματα που έχω δει ποτέ».

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Η ελληνοαμερικανίδα influencer στον τομέα της διατροφής Mary Christine Papadimos πρόσθεσε: «Αναρωτιέμαι πώς είναι να ξυπνάς για τα ακρωτηριασμένα, καμένα και πεινασμένα παιδιά της Γάζας, μέσα στις σκισμένες σκηνές τους, γεμάτες ποντίκια, κάτω από την αποπνικτική ζέστη; Αλλά η [Γκουίνεθ] περνάει πραγματικά δύσκολα αφού ξυπνάει στο πολυτελές σπίτι της, πίνει το πράσινο smoothie της και πηγαίνει για τρέξιμο. Ήξερα ότι ήταν απαίσια και ότι ήταν μια τσαρλατάνα, αλλά αυτό είναι αρρωστημένο».

Δεν ήταν όλες οι αντιδράσεις αρνητικές. Ο Ισραηλινός συγγραφέας και influencer Hen Mazzig υπερασπίστηκε την επιλογή της Πάλτροου, γράφοντας ότι σήμερα ακόμη και η πιο απλή επαγγελματική σύνδεση με το Ισραήλ αντιμετωπίζεται ως ρίσκο. Κάτω από την ανάρτησή του, η Selma Blair σχολίασε ότι αγαπά την Πάλτροου «ακόμη περισσότερο».

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