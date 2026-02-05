Η αιματηρή εξέγερση στο Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλου του Δεκεμβρίου με αφορμή την οικονομική κατάρρευση της χώρας και κλιμακώθηκε τον Ιανουάριο, με πάνω από 30 χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη, για την βαρβαρότητα του καθεστώτος Χαμενεί.

Εκτός από τις εν ψυχρώ δολοφονίες άοπλων πολιτών, που διαμαρτύρονταν στους δρόμους δεκάδων πόλεων ζητώντας την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος, και τις απάνθρωπες σκηνές με τις σορούς πεταμένες έξω από νοσοκομεία και νεκροτομία, οι αρχές της Τεχεράνης από τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων έκοψαν το ίντερνετ, για να μην κυκλοφορούν τα βίντεο από τις θηριωδείες τους.

Ώρες μετά την επαναφορά των επικοινωνιών στο Ιράν, χιλιάδες βίντεο πλημμύρησαν τα κοινωνικά δίκτυα με σκηνές από τις ταραχώδεις μέρες του Ιανουαρίου προκαλώντας μεγαλύτερο αποτροπιασμό.

Η Huffpost βρήκε και δημοσιεύει μερικά από τα μπλοκαρισμένα βίντεο των «μαύρων ημερών«.

Στο βίντεο που ακολουθεί με πολύ σκληρές εικόνες, τζιπ της αστυνομίας περνάει πάνω από διαδηλωτές και τους ποδοπατεί με μεγάλη ταχύτητα στο Αρνταμπίλ στις 14 Ιανουαρίου .

Σε άλλα βίντεο ντοκουμέντα καταγράφονται άνδρες των αρχών να ανοίγουν πυρ κατά διαδηλωτών στην περιοχή Αριασχάχρ της Τεχεράνης και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόους και να το πληρώνουν με τη ζωή τους.

This video is a documented crime clear evidence of the Islamic Republic’s brutality and the naked violence of Ali Khamenei’s terrorists, who opened fire on civilians in Ariashahr, Tehran (January 8)



How can anyone remain silent?

How can anyone possibly look away?! pic.twitter.com/97Vbwjssnr — Niyak Ghorbani (نیاک) (@GhorbaniiNiyak) January 18, 2026

To Western leaders inviting the Islamic Republic in Iran to return to the negotiating table:

Watch it yourself. This is who you want to negotiate with.

An unarmed man filming from behind a wall is shot by security forces chanting religious slogans. Another unarmed the women just… pic.twitter.com/DG3kLBBtYm — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 2, 2026

New footage has been released from the massacre in Iran.



Fire, gunfire, screams, death.

Absolutely apocalyptic.



Imagine negotiating a deal with a regime like this. Imagine even sitting across a table from these demons. pic.twitter.com/WDGdigpEAn — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) February 5, 2026