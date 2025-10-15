Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρευρέθηκε στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI) στο Λονδίνο, μαζί με τους Πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την Τατιάνα Μπλάτνικ, πρώην σύζυγο του Πρίγκιπα Νικόλαου Ντε Γκρες και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς.

Στην ανάρτησή της στο Instagram η κα. Γκιλφοϊλ αναφέρει:

«Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI) στο Λονδίνο, μαζί με τους Πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την Πριγκίπισσα @tatianablatnik της Ελλάδας και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς — ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

«Η εκδήλωση συγκέντρωσε ένα ρεκόρ ποσού για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μια βραδιά με sold-out εισιτήρια για έναν ισχυρό σκοπό».