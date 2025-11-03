Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει από αύριο, Τρίτη (4/11) και επισήμως τα καθήκοντά της.

Την ίδια κιόλας μέρα θα περάσει την πόρτα του προεδρικού μεγάρου στην Ηρώδου του Αττικού, για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας



«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες Πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Harriet E. Berg, του Καναδά Sonya Thissen και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Kimberly Guilfoyle, οι οποίες θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους».

Όπως έχει γράψει η στήλη NON PAPER, η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει ο/η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναλόγως της σειράς που κατατίθενται στο ΥΠΕΞ, αντίστοιχα προσέρχονται και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η πρεσβεία των ΗΠΑ κατέθεσε τρίτη τα σχετικά έγγραφα, οπότε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Κώστα Τασούλα.

Στις 12:00 θα προσέλθει η πρέσβης της Νορβηγίας. Στις 12:20 η πρέσβης του Καναδά και στις 12:40 η Γκίλφοϊλ. Στην είσοδο θα τις υποδέχεται ο επικεφαλής εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών και θα τις οδηγεί στα ενδότερα του Προεδρικού. Θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους και θα ακολουθήσει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Πρόεδρο, διαρκείας 15′-20′.

Στο τετ α τετ Τασούλα-Γκίλφοϊλ θα παρίστανται η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αμέσως μετά το Προεδρικό θα κατευθυνθεί προς το υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Την Τετάρτη το πρωί, στις 10:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα μεταβεί στο μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι Μητσοτάκης και Γκίλφοϊλ είχαν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 25 Σεπτεμβρίου.