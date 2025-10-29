Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Τα πρώτα της χρόνια διαμορφώθηκαν από ένα πολυπολιτισμικό και αποφασιστικό οικογενειακό περιβάλλον. Η μητέρα της, Μερσέντες, ήταν Πορτορικανή δασκάλα ειδικής αγωγής, ενώ ο πατέρας της, Τόνι, ήταν Ιρλανδός μετανάστης, ο οποίος υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό και αργότερα έγινε επενδυτής ακινήτων. Η Γκίλφοϊλ ανατράφηκε ως καθολική και μεγάλωσε κυρίως στο Σαν Φρανσίσκο και στο Ντάλι Σίτι.

Η τραγωδία χτύπησε νωρίς την οικογένειά της, όταν η μητέρα της πέθανε από λευχαιμία, ενώ η Κίμπερλι ήταν μόλις 11 ετών. Ο πατέρας της έγινε το κεντρικό πρόσωπο στη ζωή της, μεγαλώνοντας την ίδια και τον μικρότερο αδελφό της. Η Γκίλφοϊλ αναγνωρίζει στους γονείς της ότι της δίδαξαν τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της πίστης στον εαυτό της.

«Προσπάθησα να ζήσω τη ζωή μου με τρόπο που να σέβεται τις πεποιθήσεις της μητέρας και του πατέρα μου. Θυσίασαν πάρα πολλά για να μπορέσω να κάνω αυτό που κάνω σήμερα» έχει δηλώσει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Συχνά, όταν προσπαθώ να πάρω δύσκολες αποφάσεις, βασίζομαι στα μαθήματα που μου δίδαξε ο πατέρας μου και αναρωτιέμαι: “Τι θα έλεγε ο Τόνι;”»

Το 2002, σε ηλικία 33 ετών, όταν ακόμα ασκούσε δυναμικά τη δικηγορία.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Αν το βάλεις σκοπό, όλα είναι δυνατά»

Συνέχισε τις σπουδές της, αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και αργότερα αποκτώντας δεύτερο πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο το 1994. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νομική Σχολή, εργάστηκε επίσης ως μοντέλο για να συντηρήσει τον εαυτό της. «Δουλέψτε σκληρά» έχει πει σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Με αποφασιστικότητα, αυτοσυγκέντρωση και πειθαρχία, μπορείτε να πετύχετε τα πάντα».

Η προσωπική ζωή της Γκίλφοϊλ έχει βρεθεί αρκετές φορές στο προσκήνιο. Μέχρι σήμερα έχει παντρευτεί δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον πολιτικό Γκάβιν Νιούσομ, τον οποίο παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2001. Όταν ο Νιούσομ εξελέγη δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο το 2003, η Γκίλφοϊλ υπηρέτησε ως Πρώτη Κυρία της πόλης μέχρι την οριστικοποίηση του διαζυγίου του ζευγαριού τον Φεβρουάριο του 2006.

To 2003 με τον πρώτο της σύζυγο, Γκάβιν Νιούσομ λίγους μήνες πριν από εκείνος εκλεγεί δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο.

Τον Μάιο του 2006, παντρεύτηκε τον κληρονόμο μεγάλης εταιρείας επίπλων Έρικ Βιλένσι. Στις 4 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, απέκτησαν τον γιο τους, Ρόναν Άντονι. Το ζευγάρι χώρισε το 2009. Αργότερα, είχε σχέση- που έφτασε μέχρι τον αρραβώνα με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από το 2021 μέχρι την ανακοίνωση του χωρισμού τους στα τέλη του 2024 και ενώ εκείνος φερόταν να έχει ήδη μπει σε καινούρια σχέση.

Το 2010 σε φιλανθρωπικό γκαλά στη Νέα Υόρκη.

Τα τελευταία χρόνια, τα Αμερικανικά Μέσα και κυρίως οι χρήστες των social media, έχουν αναφερθεί συχνά στις μεγάλες αλλαγές που έχει υποστεί η εμφάνισή της πρώην ανκοργούμαν του τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Εκείνη δεν έχει απαντήσει ποτέ, προτιμά να δηλώνει περήφανη «ανύπαντρη» μητέρα, ενώ, ο άσχημος, σύμφωνα με τα tabloid, χωρισμός της με τον γιο του Τραμπ, της δεν επηρέασε τις σχέσεις της με τον πλανητάρχη: «Εχει την ακλόνητη υποστήριξη και αφοσίωση μου» παραδέχτηκε στην ελληνική έκδοση της Vogue.