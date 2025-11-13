Μετά την συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σήμερα (13/11), η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε και με τον Νίκο Δένδια, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Θα πρέπει να συνηθίσετε. Θα με βλέπετε συχνά» είπε μάλιστα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Νίκο Δένδια.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

Today I officially met with Defense Minister @NikosDendias for the first time at the @Hellenic_MOD, where we talked about our robust defense partnership, which I’m committed to growing during my tenure. In one of my first steps as Ambassador, I am proud to announce that @SecWar… pic.twitter.com/V9g6GvkwiQ November 13, 2025

«Ευχήθηκα», προσθέτει, «στην κυρία Γκίλφοϊλ κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Σε δική της ανάρτηση, η νέα πρέσβης επισημαίνει ότι «ως ένα από τα πρώτα μου βήματα, θέλω να ανακοινώσω με περηφάνια ότι ο Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας. Η νέα αυτή σχέση με την Εθνική Φρουρά θα επεκτείνει τη συνεργασία μας με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας.

Πρώτη επίσημη επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Πεντάγωνο

Δεν θα προσφέρει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα συμβάλει επίσης στην εμβάθυνση των σχέσεων στους τομείς της διακυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και πέραν αυτών – οδηγώντας τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε νέα ύψη».

Ο διάλογος Γκίλφοϊλ – Δένδια

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γεια σας. Πώς είστε, χαίρομαι που σας βλέπω ξανά

Νίκος Δένδιας : Χαίρομαι που σας βλέπω.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είναι υπέροχο (ο χώρος) είναι πραγματικά τέλειο.

Νίκος Δένδιας : Μήπως να κάνουμε την χειραψία;

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Βεβαίως ό,τι θέλετε.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:: Ωραίος καναπές

Νίκος Δένδιας : Είναι «Τσέστερφιλντ» κάτι σαν παράδοση εδώ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ακριβώς.

Υποδέχτηκα σήμερα, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πρέσβη των ΗΠΑ, κα Kimberly Α. Guilfoyle @USAmbassadorGR, με την οποία συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις 🇬🇷-🇺🇸 και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.

Ευχήθηκα στην κα… pic.twitter.com/1ISZPnDERu — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 13, 2025



Νίκος Δένδιας : Από τον Καραμανλή τον γηραιότερο.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είναι υπέροχο που σας βλέπω ξανά. Είναι τόσο ωραία που ήμασταν μαζί στην επέτειο για τους Πεζοναύτες.

Νίκος Δένδιας : Σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο γρήγορα μετά την άφιξη σας στην Αθήνα.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ

Νίκος Δένδιας : Εχετε μια πρακτική προσέγγιση.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, παρά πολύ. Θα πρέπει να συνηθίσετε. Θα με βλέπετε συχνά.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)