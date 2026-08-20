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Η κινεζική δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή του γιγάντιου ομίλου China Evergrande Group, σύμβολου της κρίσης στην αγορά ακινήτων που συνεχίζει να επιβαρύνει την εθνική οικονομία, ενώ ο ίδιος ο όμιλος και ο κλάδος του των ακινήτων καταδικάσθηκαν σε πρόστιμο περίπου 2 δισ. ευρώ.

«Ο όμιλος Evergrande καταδικάσθηκε σε (…) πρόστιμο 8,82 δισεκατομμυρίων γιουάν (1,12 δισεκατομμύριο ευρώ)· η Evergrande Real Estate καταδικάσθηκε σε πρόστιμο 7 δισεκατομμυρίων γιουάν (890 εκατομμύρια ευρώ)· ο Σου Τζιαγίν καταδικάσθηκε για εγκλήματα σε πρόστιμο καθώς και σε ισόβια κάθειρξη, με ισόβια απαγόρευση των δικαιωμάτων του ως πολίτη και κατάσχεση όλης της προσωπικής περιουσίας του», ανακοίνωσε το δικαστήριο της Σενζέν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης WeChat.

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Ο Σου Τζιγίν, το όνομα του οποίου αναφέρεται και ως Χούι Κα Γιαν, δήλωσε τον Απρίλιο ένοχος για οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κατάχρηση κεφαλαίων, απάτη σε συγκέντρωση κεφαλαίων και κατάχρηση δημόσιων καταθέσεων. Άλλα πέντε ανώτερα στελέχη καταδικάσθηκαν σε πρόστιμα και ποινές κάθειρξης από έξι ως 18 χρόνια.



Η κινεζική δικαιοσύνη καταδίκασε σε ισόβια για απάτη και κατάχρηση τον ιδρυτή της Evergrande, πρόστιμο €2 δισ. στην άλλοτε κραταιά εταιρεία ακινήτων

Ο όμιλος Evergrande, άλλοτε η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Κίνας, κήρυξε πτώχευση το 2021 έχοντας χρέη 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα προβλήματά της έγιναν εμβληματικά της κρίσης στον τομέα των ακινήτων την οποία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Η καταδίκη του Σου κλείνει μια ιστορία ανέλιξης από τη φτώχεια στα πλούτη, αλλά είναι απίθανο να παρηγορήσει τους εγχώριους και ξένους πιστωτές του Evergrande, σημειώνει το Reuters.