Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσορίζεται από τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη πριν από τη συνάντησή τους στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκωσία, Κύπρος, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026. Πέτρος Καρατζιάς/Pool μέσω REUTERS

Σήμερα η Κύπρος σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδική τελετή στο κεντρικό θέατρο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη Λευκωσία. Η εκδήλωση ξεκινά στις 18:30 ώρα Ελλάδας και πραγματοποιείται παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Με το μότο «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο.», η Κύπρος αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από βαθιές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και αυξημένη αβεβαιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον έντονων διεθνών πιέσεων, πολλαπλών κρίσεων και απρόβλεπτων εξελίξεων, που δοκιμάζουν τα όρια της συνοχής και της ικανότητάς της να δρα συλλογικά.

Τη σημασία της στιγμής ανέδειξε και ο Κύπριος πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας. Όπως σημείωσε, «η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής», τονίζοντας ότι, εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που γίνονται σήμερα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική αυτονομία προβάλλει ως το επόμενο αναγκαίο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με το όραμα που παρουσίασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η Κυπριακή Προεδρία προσέρχεται με στόχο μια Ευρώπη που μπορεί να σταθεί ισχυρή, σταθερή και ασφαλής, μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο, ικανή να συνεργάζεται με εταίρους όπου είναι δυνατό, αλλά και να δρα αποφασιστικά όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Η αυτονομία, όπως υπογραμμίζεται, δεν συνιστά απομόνωση, αλλά προϋπόθεση ισχύος, ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας.

Το πολιτικό αυτό αφήγημα αποτυπώνεται και στις πέντε βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Στον πυρήνα τους βρίσκονται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ασφάλειας, της ασφάλειας των υδάτων και της διαχείρισης της μετανάστευσης με ολοκληρωμένο τρόπο, η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας μέσω απλούστευσης και μείωσης της γραφειοκρατίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία, καθώς και η προώθηση μιας Ένωσης ανοιχτής στον κόσμο με ισχυρή διεθνή παρουσία και μια φιλόδοξη, βιώσιμη εμπορική πολιτική.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Ουκρανία, με τον Κύπριο πρόεδρο να διαμηνύει ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας θα παραμείνει σταθερή και ακλόνητη. Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία θέτει ψηλά στην ατζέντα την αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης, στηρίζοντας ότι μια διευρυμένη Ένωση είναι και μια ισχυρότερη, πιο σταθερή Ένωση.

Μια αυτόνομη Ευρώπη, σύμφωνα με τη Λευκωσία, είναι ταυτόχρονα και μια Ένωση αξιών, που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή, με πολιτικές για την προσιτή στέγαση και την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν ισορροπημένο, μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ικανό να στηρίξει μια πιο ασφαλή και ανθεκτική Ένωση.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζεται όχι μόνο από εξωτερικές πιέσεις αλλά και από εσωτερικές διαιρέσεις, η Κυπριακή Προεδρία καλείται να κινηθεί σε ένα πολιτικά απαιτητικό τοπίο. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας, αλλά και η αποκατάσταση της συνοχής μιας Ένωσης που συχνά δυσκολεύεται να μιλήσει με μία φωνή. Και η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν ληφθεί υπόψη ότι, για έξι μήνες, η «καρδιά της Ευρώπης θα χτυπά από το νοτιοανατολικότερο άκρο της», από το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει διαιρεμένο και υπό κατοχή.