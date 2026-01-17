Με εμφανή τη θλίψη και τα δάκρυα στα μάτια, συγγενείς του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, πολιτικοί και πολίτες συγκεντρώθηκαν στον ναό της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο για να τιμήσουν τη μνήμη του και να αποχαιρετήσουν τον εξέχοντα πολιτικό και άνθρωπο.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το σημείωμα του γιου του, Ευέλθονα Βασιλείου. Μίλησε για τον πατέρα του, έναν άνθρωπο που όσα πρόσφερε στην οικογένειά του, πρόσφερε και στην Κύπρο, όπως υπογράμμισε.

Αποχαιρετήσαμε τον τέως ΠτΔ Βασιλείου.Δε θα πω λέξη για τον πολιτικό-άνθρωπο Γιώργο.Τα είπαν άλλοι.Κάτι πολύ σημαντικό όμως: έστω κι αν διαφωνείς πολιτικά, η παρουσία σε μια κηδεία εν ένδειξη πολιτισμού, αν φυσικά δεν είσαι γΕΛΑΜ.Πόσο δίκιο έχει η επίσημη ΕΛΛΑΣ🇬🇷 που τους γράφει! pic.twitter.com/eKQzAV27Wo — Alexis Zorpas (@AlexisZorpas) January 17, 2026

«Παπά μου, εκείνο που θυμάμαι περισσότερο είναι οι Κυριακές», ανέφερε ο γιος του πρώην Προέδρου, Ευέλθων Βασιλείου, μιλώντας για την ξεγνοιασιά που βίωνε τη συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας, την οποία ο πατέρας του την αφιέρωνε στην οικογένεια.

Επικήδειος Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, κατά την εξόδιο ακολουθία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου (Λευκωσία, 17.01.2026)https://t.co/c6EnkqMQFb — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 17, 2026

Ο γιος του πρώην Προέδρου αναφέρθηκε στην πρόοδο που έφερε στην Κύπρο, όπως η ισότητα των φύλων και η στήριξη των ΛΟΑΤΚΙ, όπου και παρευρέθηκε στην Πορεία Υπηρηφάνειας. «Όχι για να στηρίξει εμένα. Εγώ δεν ήμουν καν εκεί. Αλλά επειδή ένιωθες πως πρέπει να το κάνεις».

Τα τελευταία του χρόνια ήταν δύσκολα. «Μας προετοίμασες για το μεγάλο ταξίδι, και μπορέσαμε να πούμε Σ’ αγαπώ», είπε και πρόσθεσε πως για εκείνους ήταν ίνδαλμα.

Οι μέρες του θανάτου ήταν δύσκολες, όμως, και γεμάτες υπερηφάνεια. «Νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους εσάς που αγκαλιάσατε τη μνήμη του μπαμπά».

Το μήνυμα του Μουσταφά Ακιντζί

Την ανάγκη της συμφιλίωσης των δυο κοινοτήτων υπογράμμισε ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί, στην εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Βασιλείου, μέσω της συνεργάτιδάς του, Μελτέμ Ονουρκάν Σαμάνι, η οποία ανέγνωσε μήνυμά του.

Με βαρύ πένθος αποχαιρετούμε σήμερα τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου και τιμούμε την προσφορά του προς την πατρίδα.



Ανάμεσα σε πολλά άλλα, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου για την… pic.twitter.com/J3qvdxyXeK

Πριν την ανάγνωση του επίσημου μηνύματος, η κ. Σαμάνι μοιράστηκε μια προσωπική μαρτυρία για τη στήριξη που παρείχε ο Γιώργος Βασιλείου σε δικοινοτικές πρωτοβουλίες διαλόγου, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους μετά το Κραν Μοντανά. Όπως ανέφερε, ο εκλιπών δέχθηκε αμέσως να συνδράμει, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι «η ειρήνη δεν μπορεί να περιμένει τις τέλειες πολιτικές συνθήκες», αλλά πρέπει «να καλλιεργείται, να προστατεύεται και να χτίζεται, ακόμη και όταν η ατμόσφαιρα είναι εχθρική».

Συνοψίζοντας την πολιτική παρακαταθήκη του Γιώργου Βασιλείου, η κ. Σαμάνι είπε πως δίδαξε ότι «ο διάλογος δεν είναι αδυναμία, αλλά ευθύνη» και πως η Κύπρος μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από «τον συμβιβασμό, την αξιοπρέπεια και τη συμφιλίωση».

Στο καλό Πρόεδρε Βασιλείου ελαφρύ ας είναι το χώμα που θα σε σκεπάσει

Οι Κύπριοι πολίτες, η πολιτεία και η οικογένεια σου σε αποχαιρετούν με τιμές,σεβασμό και καλές αναμνήσεις 🙏🏻 🕯️ @VassiliouEU pic.twitter.com/yS2hdfU0t7 Advertisement January 17, 2026

Στο μήνυμά του, ο Μουσταφά Ακιντζί εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και την ελληνοκυπριακή κοινότητα, χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Βασιλείου ως έναν από τους ελάχιστους πολιτικούς που ήταν «ειλικρινά αφοσιωμένοι σε μια λογική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού».

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε και υλοποίησε το Πανεπιστήμιο

Ως τον άνθρωπο που οραματίστηκε, πείσμωσε και τελικά υλοποίησε το όραμα της ανώτατης εκπαίδευσης στον τόπο, αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως τον «πολιτικό θεμελιωτή» του ιδρύματος, λέγοντας πως χωρίς τη δική του πολιτική βούληση, το Πανεπιστήμιο δεν θα είχε τη σημερινή του μορφή.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στη διορατικότητα του Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος σε δύσκολες εποχές και κόντρα σε οπισθοδρομικές αντιλήψεις, τόλμησε, όπως είπε, να προχωρήσει στην ίδρυση ενός δημόσιου πανεπιστημίου.

Ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε πως ο Γιώργος Βασιλείου, όντας «βαθιά δημοκράτης» και «αληθινά ελεύθερος», γνώριζε καλά ότι «για να χτίσεις θεσμούς με γερά θεμέλια, οφείλεις να τους οχυρώσεις από κομματικές και άλλες εξαρτήσεις».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Χριστοφίδης εξήρε το πολιτικό ήθος του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως δεν εγκλωβίστηκε σε παρωχημένες αντιλήψεις, αλλά λειτούργησε ως Ευρωπαίος ηγέτης. Ο Γιώργος Βασιλείου αφήνει πίσω του μια βαριά παρακαταθήκη, με το έργο του να αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρύτανη, «φάρο για κάθε ενεργό πολίτη και πυξίδα για τον τρόπο που κάποιος πρέπει να πολιτεύεται: τολμηρά, θαρραλέα, με ειλικρίνεια και χωρίς εκπτώσεις για το συλλογικό καλό».

(Με πληροφορίες από Φιλελεύθερος, Πολίτης)

