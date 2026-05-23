Η ναυτιλία ευθύνεται περίπου για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ένα ποσοστό που αντί να μειώνεται συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις οργανισμών όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η στροφή προς την αιολική ενέργεια δεν είναι απλώς μια «πράσινη» ιδέα αλλά μια πρακτική λύση που ήδη δοκιμάζεται σε εμπορική κλίμακα.

Από παραδοσιακά ιστιοφόρα φορτηγά πλοία μέχρι τεχνολογίες αιχμής όπως άκαμπτα φτερωτά πανιά που θυμίζουν πτέρυγες αεροσκαφών, περιστρεφόμενους κυλίνδρους τύπου Flettner, συστήματα αναρρόφησης αέρα που ενισχύουν την άντωση και ακόμη και γιγάντιους χαρταετούς που πετούν πάνω από τα πλοία, η αιολική πρόωση εμφανίζεται σήμερα ως ένα ολόκληρο τεχνολογικό οικοσύστημα. Όπως τονίζει ο Gavin Allwright από τη Διεθνή Ένωση Αιολικών Πλοίων, το φάσμα των εφαρμογών είναι ήδη πολύ ευρύ, από απλή υποβοήθηση μέχρι συστήματα όπου ο άνεμος παρέχει πάνω από τη μισή ενέργεια κίνησης.

Η πιο ριζοσπαστική όμως αλλαγή δεν αφορά μόνο τα πανιά, αλλά και τον τρόπο που ταξιδεύουν τα πλοία. Ερευνητές του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου, με επικεφαλής τον Thorben Schwedt, ανέπτυξαν μοντέλα που δείχνουν ότι αν τα πλοία δεν ακολουθούν ευθείες γραμμές αλλά “έξυπνες” διαδρομές προσαρμοσμένες στους ανέμους, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να εκτοξευθεί. Σε προσομοιώσεις βασισμένες σε πραγματικά μετεωρολογικά δεδομένα του Ατλαντικού, τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά μέσο όρο έως και 75% σε σχέση με τις κλασικές διαδρομές.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτές οι διαδρομές δεν μοιάζουν καθόλου “λογικές” με την ανθρώπινη αντίληψη. Σε αρκετές περιπτώσεις τα πλοία ακολουθούν μεγάλες παρακάμψεις, σχεδόν χαοτικές, οι οποίες όμως αποδεικνύονται βέλτιστες όταν ληφθεί υπόψη η δυναμική των ανέμων. Σε πιο ακραία σενάρια, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει ακόμη και το 100%, ειδικά όταν το σύστημα συνδυάζεται με παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου. Η ιδέα είναι ότι σε περιόδους ισχυρών ανέμων, η περίσσεια ενέργειας μετατρέπεται σε υδρογόνο, το οποίο χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Αν και οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, η πραγματικότητα της εμπορικής ναυτιλίας βάζει όρια. Ειδικοί όπως ο Tristan Smith από το University College London επισημαίνουν ότι η τελική εξοικονόμηση εξαρτάται από την ταχύτητα παράδοσης, το κόστος λειτουργίας και τις απαιτήσεις του φορτίου, κάτι που συχνά μειώνει τα θεωρητικά ποσοστά. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και πιο συντηρητικές εκτιμήσεις δείχνουν σημαντική μείωση καυσίμων, κάτι που ήδη ενδιαφέρει μεγάλες ναυτιλιακές.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η γαλλική TOWT επενδύουν ήδη σε στόλους ιστιοφόρων φορτηγών πλοίων, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι πια θεωρητική. Σε διεθνές επίπεδο, η συζήτηση δεν αφορά πλέον το αν η αιολική πρόωση θα μπει στη ναυτιλία, αλλά το πόσο γρήγορα θα μπορέσει να κλιμακωθεί ώστε να επηρεάσει ουσιαστικά τις παγκόσμιες εκπομπές και το κόστος μεταφορών.

Με πληροφορίες από το New Scientist / meetingorganizer.copernicus