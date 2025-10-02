Η Shein, αν και έχει κατακτήσει κορυφαία θέση στο ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας, στρέφεται πλέον και στη φυσική παρουσία. Τον Νοέμβριο αναμένεται να εγκαινιάσει τα πρώτα της καταστήματα στη Γαλλία.

Ένα από αυτά θα ανοίξει στο πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι με τη μορφή «shop-in-shop», ενώ άλλα πέντε θα λειτουργήσουν μέσα σε καταστήματα Galeries Lafayette σε επαρχιακές πόλεις: Ντιζόν, Γκρενόμπλ, Λιμόζ, Ανζέρ και Ρεν.

Advertisement

Advertisement

Το άνοιγμα των καταστημάτων κατέστη δυνατό χάρη σε συνεργασία της Shein με τη Société des Grands Magasins (SGM), που διαχειρίζεται τα εν λόγω πολυκαταστήματα. Μέχρι σήμερα η Shein είχε δοκιμάσει μόνο pop-up stores, δηλαδή προσωρινά καταστήματα κυρίως για λόγους προώθησης.

Ο πρόεδρος της SGM, Φρεντερίκ Μερλέν, δήλωσε ότι η συνεργασία αυτή θα προσελκύσει νεότερο κοινό και πρόσθεσε πως «ο πελάτης που αγοράζει από τη Shein μπορεί την ίδια μέρα να αγοράσει και μια επώνυμη τσάντα». Η κίνηση αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία.



Αντιδράσεις από λιανέμπορους και πολιτικούς

Η Shein, γνωστή για τις χαμηλές τιμές της (φορέματα από 12 ευρώ και τζιν από 20 ευρώ), βρίσκεται στο στόχαστρο λιανεμπόρων, πολιτικών και ρυθμιστικών αρχών. Στη Γαλλία, βουλευτές έχουν στηρίξει πρόταση νόμου που, αν περάσει, θα απαγορεύσει στην εταιρεία να διαφημίζεται.

Ο Γιαν Ριβοάλαν, επικεφαλής της Γαλλικής Ομοσπονδίας Έτοιμων Ενδυμάτων, κατήγγειλε ότι «μπροστά από το δημαρχείο του Παρισιού δημιουργείται ένα νέο υπερκατάστημα Shein, το οποίο αφού διέλυσε δεκάδες γαλλικές μάρκες, τώρα επιδιώκει να κατακλύσει την αγορά με ακόμη περισσότερα προϊόντα μιας χρήσεως».



Oι Γάλλοι λιανέμποροι, που ήδη παλεύουν με τον ανταγωνισμό από Zara και H&M, βλέπουν τη Shein να κερδίζει συνεχώς έδαφος χάρη στις χαμηλές τιμές και στη δημοφιλή εφαρμογή της.

Η πίεση είναι τόσο έντονη που στις αρχές του χρόνου πολλές γαλλικές αλυσίδες γρήγορης μόδας, όπως οι Jennyfer και NafNaf, οδηγήθηκαν σε διαδικασίες πτώχευσης.