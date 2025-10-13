Με χιουμοριστική διάθεση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε παρατήρηση στην Τζόρτζια Μελόνι για το γεγονός ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνεχίζει το κάπνισμα.

Το περιστατικό συνέβη σε μια συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι δύο ηγέτες, ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη χειραψία Μελόνι και Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος μέσω μεταφράστριας έκανε αρχικά κομπλιμέντο στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι ωραία, και εκείνη τον ευχαρίστησε.

Αμέσως μετά, όμως, είπε «πρέπει κόψεις το τσιγάρο». Η Μελόνι, σε εμφανή αμηχανία, είπε «το ξέρω, το ξέρω, αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν», και έσπευσε να πάει στα καθίσματα. Μακρόν και Ερντογάν γέλασαν, με τον Γάλλο πρόεδρο να λέει «αυτό είναι αδύνατο».

Στη συνέχεια, η Ιταλίδα πρωθυπουργός φαίνεται να βάζει ασυναίσθητα το χέρι της μπροστά στο στόμα, φοβούμενη ίσως για τυχόν οσμή από το τσιγάρο.