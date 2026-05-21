Η Βανέσα Τραμπ, πρώην σύζυγος του Ντον Τζούνιορ, του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση της στο Instagram ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Συγκεκριμένα, ανέφερε :

«Θέλω να μοιραστώ μια προσωπική ενημέρωση για την υγεία μου. Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και δεν είναι νέα που περιμένει κανείς, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα πλάνο θεραπείας».

Advertisement

Advertisement

«Παραμένω συγκεντρωμένη και αισιόδοξη, ενώ περιβάλλομαι από την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των πιο κοντινών μου προσώπων. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και την υποστήριξή σας, πραγματικά σημαίνει περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω». Παράλληλα, ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

Μετά τη γνωστοποίηση του γεγονότος από την Βανέσα, ακολούθησε η ανάρτηση της μεγαλύτερης κόρη της, Κάι, η οποία δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram γράφοντας: «Ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω. Σ’ αγαπώ».

Τη δημόσια στήριξή της στη Βανέσα εξέφρασε πρώτη η Ιβάνκα Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτησή της: «Προσεύχομαι να συνεχίσεις να έχεις δύναμη και να αναρρώσεις γρήγορα. Σ’ αγαπώ μαμά».











