Στην ακύρωση του διάσημου φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών στο πάρκο Arakurayama Sengen κοντά στο όρος Φούτζι στην Ιαπωνία οδηγήθηκαν οι τοπικές αρχές λόγω της απείθαρχης και ενοχλητικής συμπεριφοράς των τουριστών που συνέρρεαν για να το δουν, σύμφωνα με τον Guardian.

Την Τρίτη (3/2), αξιωματούχοι της πόλης Φουτζιγιοσίντα, στην κεντρική Ιαπωνία, ανακοίνωσαν ότι φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών, μια εκδήλωση η οποία διαρκούσε για εβδομάδες, πραγματοποιούνταν τα τελευταία 10 χρόνια και προσέλκυε περίπου 200.000 επισκέπτες ετησίως.

Advertisement

Advertisement

Japan' Famous Mount Fuji Cherry Blossom Festival Gets Cancelled | Why and How Can Tourist Visit?



Japan has cancelled the Mount Fuji cherry blossom festival in Fujiyoshida after residents raised alarms over overtourism. Complaints of traffic chaos, littering and trespassing… pic.twitter.com/c21aOHjkke — Asianet News English (@AsianetNewsEN) February 6, 2026

Μεταξύ των περιστατικών που καταγράφηκαν, τουρίστες φέρονται να έσπρωχναν παιδιά στον δρόμο προς το σχολείο για να περάσουν, να «εισέβαλαν» σε ιδιωτικά σπίτια χωρίς άδεια για χρήση τουαλέτας, να καταπατούσαν ιδιοκτησίες και να χρησιμοποιούσαν ως τουαλέτα ιδιωτικές αυλές κατοίκων της περιοχής.

«Πίσω από το όμορφο τοπίο του Φούτζι κρύβεται η πραγματικότητα ότι η ήσυχη ζωή των πολιτών απειλείται» ενώ υπάρχει ένα «έντονο αίσθημα κρίσης» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Σιγκέρου Χοριούτσι. Σύμφωνα με τον ίδιο η απόφαση ελήφθη για την προστασία της αξιοπρέπειας και του περιβάλλοντος διαβίωσης των κατοίκων.

Πηγή: iSTOCK

Η εποχή των ανθισμένων κερασιών, ή hanami, είναι δημοφιλής στην Ιαπωνία, προσελκύοντας ντόπιους και ξένους σε πάρκα και ναούς ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση του τουρισμού κυρίως λόγω των social media και του συναλλάγματος.

(Με πληροφορίες από Guardian)