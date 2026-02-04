Η τσάντα που κρατάει ξεπουλάει, το ροζ στυλό της έχει γίνει viral, ακόμη και τα αγαπημένα της σνακ έχουν τεράστια ζήτηση: η ηγέτης της Ιαπωνίας, η 64χρονη Σαναέ Τακαΐτσι, έχει προκαλέσει μια απρόβλεπτη μανία, κυρίως στη νεολαία, που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η «Σανακάτσου» (σε ελεύθερη μετάφραση «Σανα-μανία») πιθανόν να βοηθήσει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να εξασφαλίσει ξεκάθαρη εντολή στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και να πραγματοποιήσει τα δημοσιονομικά της σχέδια, τα οποία έχει υποσχεθεί για την αναζωογόνηση της οικονομίας.

Επωφελούμενος από την προσωπική της δημοτικότητα, ο κυβερνητικός συνασπισμός της θα μπορούσε να εξασφαλίσει έως και 300 έδρες στην Κάτω Βουλή των 465 εδρών, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα δεδομένου ότι ο προκάτοχός της παραιτήθηκε αφού έχασε τον έλεγχο και στα δύο σώματα της Βουλής.

The handbag she carries is sold out, her pink pen has gone viral and even her favorite snacks are in hot demand: Japan's 64-year-old leader Sanae Takaichi has sparked an unlikely youth-led craze that could propel her to a big election win https://t.co/yj9FbCZDrb February 4, 2026

Αυτό που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η απήχηση που έχει η υπερσυντηρητική ηγέτης στους κάτω των 30 ετών ψηφοφόρους, που σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση την προτιμούν κατά 90% και πλέον. Το συνολικό ποσοστό της δημοτικότητάς της ανέρχεται σε περίπου 60%.

Ο Τακανόρι Κομπαγιάσι, διευθυντής στην Hamano, της εταιρείας που κατασκευάζει την μαύρη δερμάτινη τσάντα αξίας περίπου 760 ευρώ, την οποία η Τακαϊτσι κρατάει συχνά, λέει ότι έχει εντυπωσιαστεί από το πόσες γυναίκες σπεύδουν να την παραγγείλουν καθώς έχει αναμονή 9 μήνες.

Apparently the pen that Takaichi used at last week's inaugural press conference is attracting attention online.



Sankei has worked out that it was a Mitsubishi Pencil Jetstream (an excellent pen, I can confirm), in light pink https://t.co/odRGlXkzqZ pic.twitter.com/Nuu1JDjxg3 — Gearoid Reidy リーディー・ガロウド (@GearoidReidy) October 29, 2025

«Την αγοράζουν συνήθως σαραντάρες ή πενηντάρες γυναίκες», εξηγεί ο Κομπαγιάσι από το εργοστάσιο της εταιρείας στο Ναγκάνο της κεντρικής Ιαπωνίας όπου δημοσιεύματα που αφορούν την πρωθυπουργό είναι ανηρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων.

«Αλλά από τότε που έγινε ευρέως γνωστή (η τσάντα), ίσως χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε παρατηρήσει έντονο ενδιαφέρον από πελάτισσες στα 20 και στα 30 τους», προσθέτει.

South Korean President Lee Jae-myung, currently visiting Japan, joined Japanese Prime Minister Sanae Takaichi for an drum session, performing hit K-pop songs together.



when rockstar becomes a national leader …🤘#高市早苗 #KPOP #BTS #LeeJaemyung #SouthKorea #Japan pic.twitter.com/7dyLvru3FE — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) January 14, 2026

Ανάλογη διαδικτυακή μανία παρατηρείται και σε σχέση με το ροζ στυλό της, το οποίο χρησιμοποιεί για να κρατάει σημειώσεις στη βουλή, αλλά και για τις ρυζογκοφρέτες με γεύση γαρίδας που τρώει όταν μετακινείται με το τρένο.

Επικράτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Τακαΐτσι έχει δημιουργήσει ένα κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επισκιάζει εκείνο των αντιπάλων της, τόσο εντός του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος όσο και σε ολόκληρη την αντιπολίτευση. Έχει περίπου 2,6 εκατομμύρια ακόλουθους στο X, σε σύγκριση με περίπου 64.000 για τον Γιοσιχίκο Νόντα, ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.

Τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής της είναι σχεδόν διπλάσια από αυτά του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός της (LDP), ενός παραδοσιακά ανδροκρατούμενου κόμματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε προχθές (2/2) από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.

Οι viral αναρτήσεις της ξεχωρίζουν στη συνήθως συντηρητική πολιτική της Ιαπωνίας, όπως βίντεο με την ίδια να παίζει στα ντραμς την επιτυχία Golden από τη σειρά του Netflix K-Pop Demon Hunters, με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ ή βίντεο που την δείχνουν να τραγουδάει στα ιταλικά το “Χρόνια Πολλά” στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

🇯🇵 Japanese PM Takaichi's campaign is bringing out massive crowds everywhere she goes. Many young people are showing up at these events and plan to vote for the ruling party in the upcoming election. pic.twitter.com/sXhQMLrXqD — 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) February 2, 2026

Όταν ανακοίνωσε τις πρόωρες εκλογές στις 19 Ιανουαρίου, χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως ένα de facto δημοψήφισμα για την ηγεσία και τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής επέκτασης και των σχεδίων της για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος της Κίνας.

«Μπορείτε να εμπιστευτείτε τη διαχείριση του έθνους στη Σαναέ Τακαΐτσι; Ζητώ ευθέως από τον λαό να κρίνει», είπε.

Σκαρφαλωμένη πάνω σε ένα φορτηγό της προεκλογικής εκστρατείας της έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ακιχαμπάρα, η Τακαΐτσι μίλησε για την ταπεινή ανατροφή της μακριά από την πολιτική ελίτ της Ιαπωνίας και κάλυψε θέματα από το κόστος των κομμωτηρίων μέχρι τον έλεγχο της μετανάστευσης. Η Τακαΐτσι, της οποίας η μητέρα ήταν αστυνομικός και ο πατέρας εργαζόταν σε μια αυτοκινητοβιομηχανία, δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την κόρη ενός καταστηματάρχη που έγινε η πρώτη γυναίκα και η μακροβιότερη στην εξουσία σύγχρονη πρωθυπουργός της Βρετανίας.

🇯🇵 Japanese PM Sanae Takaichi's amazing speech:



"I think about what will happen after I'm gone… the kids born today will live to see the 22nd century. We must build a strong Japan for them…"



We are so lucky to have her. pic.twitter.com/ZMARcfaOzs — 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) January 14, 2026

Ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν αν θα εμφανιστούν στις κάλπες αρκετοί από τους νέους που έχει προσελκύσει η πρωθυπουργός για να της εξασφαλίσουν την σαρωτική νίκη που προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις την Κυριακή. Οι νεότεροι ψηφοφόροι ήταν ανέκαθεν λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν, σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές που στήριξαν την σχεδόν αδιάλειπτη μεταπολεμική κυριαρχία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Αλλά ακόμη και μια μετριοπαθής νίκη θα υπογράμμιζε πώς η προσωπική της απήχηση έχει από μόνη της ευνοήσει την τύχη ενός κόμματος του οποίου η μακρά κυριαρχία στην εξουσία είχε αρχίσει να υποχωρεί με γοργούς ρυθμούς, εκτιμά ο Ντέιβιντ Μπόλινγκ, διευθυντής της The Asia Group, της κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας στρατηγικών συμβούλων.

«Η δύναμη της προσωπικότητάς της φαίνεται να υπερβαίνει την πολιτική», καταλήγει.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)