Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Σε μια κατεξοχήν πατριαρχική χώρα, όπου τόσο η πολιτική όσο και η αγορά εργασίας κυριαρχούνται από άνδρες, η Σανάε Τακαΐτσι έγραψε ιστορία καθώς την Τρίτη (21/10) εξελέγη πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στα χρονικά της Ιαπωνίας.

Η 64χρονη πολιτικός, η οποία αποτελεί ουσιαστικά ένα στοίχημα του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, εξελέγη και από τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου ύστερα από μακρά πορεία με πολιτικά “διαζύγια” και νέους συνασπισμούς λίγο πριν την εκλογική διαδικασία.

Η επονομαζόμενη και “Σιδηρά Κυρία” της Ιαπωνίας θα πρέπει να κινηθεί τάχιστα στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της χώρας αν θέλει να μην έχει την τύχη των προηγούμενων τεσσάρων ηγετών που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο τα τελευταία πέντε χρόνια στο τιμόνι της χώρας.

Με την ανακοίνωση της εκλογής της, το Γιεν Ιαπωνίας “κατολίσθησε” στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ημερών.

Πολλές οι προκλήσεις μετά την εκλογή-ορόσημο

Στον νέο ρόλο που αναλαμβάνει, η πρωθυπουργός θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 120 εκατομμυρίων Ιαπώνων με την οικονομία της χώρας να περνάει κρίση και τον χώρο της πολιτικής να είναι σε διάσπαση – ενώ σε λίγες μέρες έχει προγραμματιστεί επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μείζονα προβλήματα της Ιαπωνίας που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι ο αριθμός γεννήσεων που μειώνονται συνεχώς, το εργατικό δυναμικό που επίσης συρρικνώνεται και ο γηραιός πληθυσμός που αυξάνεται.

Στο εσωτερικό της χώρας, δέχεται ήδη την κριτική των αντιπάλων της αλλά και του κόσμου, για τα μέτρα που υπόσχεται να εφαρμόσει – μεγάλες δαπάνες και περικοπή φόρων – ενώ η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και δυσανάλογα έξοδα διαβίωσης.

Η νέα πρωθυπουργός θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κόμμα της το οποίο βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση της δεκαετίας και μαστίζεται από σκάνδαλα.

Το προφίλ της νέας πρωθυπουργού

Η 64χρονη πολιτικός, η οποία ασχολείται με τη χέβι μέταλ και τις μηχανές Kawasaki, μεγάλωσε στην επαρχία Νάρα κοντά στην Οσάκα, με πατέρα που εργαζόταν σε εταιρεία αυτοκινήτων και μητέρα αστυνομικό.

Πριν την είσοδό της στην πολιτική, η Τακαΐτσι εργάστηκε για Δημοκρατικό μέλος του Κογκρέσου στην Αμερική αλλά και στην τηλεόραση.

Ο ερχομός της στην κορυφή της ιαπωνικής πολιτικής σκηνής, ενώ θεωρούνταν πολιτικό “αουτσάιντερ”, σηματοδοτεί τη συνέχιση του “οράματος” του δολοφονηθέντος πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε. Όπως ο συντηρητικός Άμπε, έτσι και η Τακαΐτσι επιδιώκει την αναθεώρηση του ειρηνικού συντάγματος της χώρας ενώ αντιτίθεται στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στα ξεχωριστά επίθετα για παντρεμένα ζευγάρια.

Έχει εκλεγεί εννέα φορές μέλος του κοινοβουλίου, έχει υπάρξει πρόεδρος πολλών επιτροπών για δημογραφικά θέματα και θέματα ισότητας ενώ πρόσφατα διετέλεσε υπουργός οικονομικής ασφάλειας στη διακυβέρνηση του Φούμιο Κισίντα.

Στο παρελθόν έχει προκαλέσει την οργή της Κίνας και της Βόρειας Κορέας με την επίσκεψή της σε μνημείο στο οποίο αναφέρονταν και εγκληματίες πολέμου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φιλοπόλεμη στάση της απέναντι στην Κίνα θα μπορούσε να περιπλέξει τις σχέσεις της χώρας με τους γείτονες.

(Με πληροφορίες από CNN)

