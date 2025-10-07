Έχοντας κερδίσει την προεδρία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακάιτσι είναι μόλις ένα βήμα πριν γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Η οριστική απόφαση θα ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου από το Κοινοβούλιο, οπότε η νέα πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας.

Η Τακάιτσι, μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός, που θαυμάζει την Μάργαρετ Θάτσερ και εκφράζει συχνά έντονες εθνικιστικές απόψεις, ήταν στενή σύμμαχος του δολοφονηθέντα πρωθυπουργού Shinzo Abe και όπως έχει δηλώσει, πρόκειται να συνεχίσει την πολτική του σε πολλά επίπεδα.

Advertisement

Advertisement

Στις πρώτες της δηλώσεις, υποσχέθηκε ότι θα «εργαστεί, εργαστεί, εργαστεί» για να μετατρέψει «τις ανησυχίες των ανθρώπων για την καθημερινότητά τους και το μέλλον σε ελπίδα».

Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι η ύφεση της οικονομίας, της μέχρι πρότινος τρίτης ισχυρότερης στον κόσμο, που μαστίζεται από ακρίβεια και υψηλό πληθωρισμό, αλλά και τις επιπτώσεις των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ που έχουν διαταρραχθεί μετά τους δαμούς Τραμπ και τις σχέσεις της με την Κίνα.

Ως προς τον Τραμπ, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) ενέφερε ότι η Τακάιτσι «ήταν το καλύτερο άτομο για να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό πρόεδρο» με το πρώτο βήμα να έχει γίνει ήδη όταν εξέφρασε αμφιβολίες για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ιαπωνίας ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων τραβώντας σίγουρα την προσοχή του Τραμπ.

Για την ενίσχυση της οικονομίας, η Τακάιτσιέχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει το περίφημο «Abenomics», την οικονομική στρατηγική του δολοφονηθέντα πρωθυπουργού Shinzo Abe, η οποία βασίζεται στη χαλαρή νομισματική πολιτική, τον έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών και τις γενναίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η υποψήφια νεά πρωθυπουργός έχει επικρίνει το σχέδιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση των επιτοκίων, γεγονός που έστρεψε τον διοικητής της Kazuo Ueda εναντίον της, λέγοντας ότι αυτή είναι δική του δουλειά και θα την κάνει «χωρίς προκαταλήψεις».

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας τερμάτισε το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων τον Μάρτιο του 2024 και πιο πρόσφατα διατήρησε τα επιτόκια στο 0,5% σε μια προσπάθεια να μειώσει τον πληθωρισμό.

Advertisement

Όσο για τη στάση της απέναντι στην Κίνα, η νέα πρωθυπουργός έχει κάνει σαφές ότι η στάση της απέναντι στο Πεκίνο θα είναι σκληρή, λέγοντας ότι τάσσεται επίσης υπέρ της αναθεώρησης του ειρηνιστικού συντάγματος της Ιαπωνίας, ιδίως του Άρθρου 9, το οποίο αποκήρυξε το δικαίωμα της Ιαπωνίας να διεξάγει πόλεμο. Ο πρώην υπουργός οικονομικής ασφάλειας θεωρείται άλλωστε φιλικός προς την Ταϊβάν, κάτι που θα μπορούσε να αναστατώσει το Πεκίνο και να προκαλέσει μεγάλη ένταση στην Ασία ανέμεσα σε δύο ορκισμένους εχθρούς.

«Η Takaichi θα είναι «πολύ προσεκτική» στον τρόπο που επικοινωνεί τις απόψεις της, ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε στο CNBC ο Kei Okamura, Διευθύνων Σύμβουλος και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Neuberger Berman σε μια προσπάθειανα καθυσηχάσει τους επενδυτές.

Ιστορικό ρεκόρ για το χρηματιστήριο του Τόκιο

Όμως η Τακάιτσι εκτός από σκληρή διαπραγματευτής απέναντι στον Τραμπ απολαμβάνει και την αποδοχή των επενδυτών με τον δείκτη Nikkei 225 της Ιαπωνίας να σημειώνει άνοδο πάνω από 4%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, όταν ανακοινώθηκε η επιλογή της από το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Advertisement

Θερμοί υποστηρικτές της φαίνεται ότι είναι ο ισχυρός τεχνολογικός τομέας, οι μεγάλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες ενέργειας, οι μετοχές των περισσοτέρων να καταγράφουν αύξηση από 13-20%.

Advertisement