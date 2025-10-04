Το κυβερνών συντηρητικό κόμμα της Ιαπωνίας εξέλεξε την Σανάε Τακάιτσι ως τη νέα του ηγέτιδα, τοποθετώντας την 64χρονη πολιτικό στη θέση για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Η Τακάιτσι συγκαταλέγεται στους πιο συντηρητικούς υποψηφίους, κλίνουσα προς τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η ενοποίηση ενός κυβερνώντος κόμματος που δοκιμάζεται, μετά από μερικά ταραχώδη χρόνια, τα οποία σημαδεύτηκαν από σκάνδαλα και εσωτερικές συγκρούσεις.

Θα κληθεί επίσης να διαχειριστεί μια δυσχερής οικονομική κατάσταση, καθώς και τα ιαπωνικά νοικοκυριά τα οποία παλεύουν με την αδιάκοπη ακρίβεια και τη στασιμότητα στους μισθούς.

Αν γίνει τελικά πρωθυπουργός, θα χρειαστεί επίσης να διαχειριστεί μια τεταμένη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προχωρήσει με τη συμφωνία δασμών που είχε συμφωνηθεί με την κυβέρνηση Τραμπ από την προηγούμενη ιαπωνική κυβέρνηση.

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, του οποίου η θητεία διήρκεσε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί έπειτα από μια σειρά από εκλογικές ήττες, οι οποίες οδήγησαν τον κυβερνητικό συνασπισμό του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) στην απώλεια της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου.

Παρ’ όλα αυτά, πολλές γυναίκες ψηφοφόροι δεν τη θεωρούν προοδευτική. Η Τακάιτσι είναι ένθερμη συντηρητική, ενώ εδώ και καιρό αντιτίθεται στη νομοθεσία που επιτρέπει στις γυναίκες να διατηρούν το πατρικό τους όνομα μετά τον γάμο, υποστηρίζοντας ότι αυτό αντιβαίνει στην παράδοση. Είναι επίσης αντίθετη στους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Είναι πολύ πιθανό το κοινοβούλιο να την αναδείξει όντως πρωθυπουργό, αν και όχι αυτόματα όπως έγινε με τους προκατόχους της, καθώς το κυβερνών κόμμα βρίσκεται πλέον σε σαφώς πιο αδύναμη θέση, έχοντας χάσει την πλειοψηφία και στα δύο κοινοβουλευτικά σώματα.

Με πληροφορίες από BBC