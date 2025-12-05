Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έδωσαν ένα ακόμη σαφές δείγμα ότι η σχέση τους προχωρά, πραγματοποιώντας επίσημη συνάντηση στο Τόκιο με τον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του. Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Ιαπωνία για την παγκόσμια περιοδεία της και ο Τριντό τη συνοδεύει, συνδυάζοντας τις εμφανίσεις της με πολιτικές επαφές.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με το ζεύγος Κισίντα, το οποίο δημοσίευσε την εικόνα στο Instagram, τονίζοντας τις καλές σχέσεις τους με τον Καναδά και τη φιλική διάσταση της επίσκεψης.

Νωρίτερα, η Πέρι και ο Τριντό είχαν κάνει βόλτα στην περιοχή Ασακούσα, ενώ στη συνέχεια δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο όπου παρακολουθεί κανείς ζωντανούς αγώνες σούμο. Το ταξίδι αποτελεί μία ακόμη κοινή διεθνή εμφάνιση του ζευγαριού, που έγινε επίσημα γνωστό τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι.

Justin Trudeau takes 'partner' Katy Perry to lunch with former Japanese prime minister and wife https://t.co/m0K1gm1Und pic.twitter.com/H1uOsm5Dt5 — Calgary Herald (@calgaryherald) December 5, 2025

Πηγές αναφέρουν ότι η σχέση τους εξελίσσεται δυναμικά, με την Πέρι να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη νέα της αρχή και τις απαιτήσεις της περιοδείας της, αλλά και τη φροντίδα της πεντάχρονης κόρης της, Ντέιζι, την οποία έχει με τον Ορλάντο Μπλουμ. Παρά τις υποχρεώσεις της, δείχνει ενθουσιασμένη με τον Τριντό, που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάνει μεγάλη προσπάθεια να βρίσκεται μαζί της.

Από την πλευρά του, ο Τριντό φέρεται να έχει βρει περισσότερο ηρεμία και χαρά στο νέο αυτό ειδύλλιο. Άτομα από το περιβάλλον του λένε ότι είναι εμφανώς πιο χαρούμενος και ότι η σχέση με την Πέρι του έχει μειώσει το άγχος και έχει φέρει θετική αλλαγή στην καθημερινότητά του.