

Για τους χριστιανούς βιβλιοπώλες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα καλά νέα σχετικά με τις πωλήσεις της Βίβλου ήταν σπάνια. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις δείχνουν μια τεράστια αναζωπύρωση.

Οι πωλήσεις του ιερού βιβλίου έφτασαν σε ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025, αυξανόμενες κατά 134% από το 2019 – το υψηλότερο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία – σύμφωνα με έρευνα του κλάδου. Πέρυσι, οι συνολικές πωλήσεις Βίβλων στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τα 6,3 εκατομμύρια λίρες, 3,61 εκατομμύρια λίρες παραπάνω από τις πωλήσεις του 2019.

Η ξαφνική αύξηση του ενδιαφέροντος έχει οδηγήσει τους βιβλιοπώλες και τους μελετητές να θέσουν μερικά βαθιά ερωτήματα, όπως από πού προέρχονται αυτοί οι νέοι περίεργοι αναγνώστες και αν η πίστη ή ένα άλλο πιο σύγχρονο φαινόμενο – συγκεκριμένα οι επιρροές των κοινωνικών μέσων – τους έχει οδηγήσει στο λόγο του Θεού.

«Έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται στην Αγία Γραφή από το σημείο μηδέν», λέει η Aude Pasquier, διευθύντρια λιανικών πωλήσεων στο βιβλιοπωλείο Church House κοντά στο Westminster Abbey.

«Δεν έχουν καμία χριστιανική προέλευση ή υπόβαθρο. Δεν έχουν καμία βάση από τους γονείς τους ή από το σχολείο τους. Ενώ οι περισσότεροι από ττις προηγούμενες γενιές είχαν.

«Είναι σίγουρα οι νεότεροι άνθρωποι που αναζητούν κάποιο είδος πνευματικότητας – θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο και τον εαυτό τους».

Ο Steve Barnet, ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου St Andrews στο Buckinghamshire, πιστεύει ότι η ίδια αναζήτηση πνευματικότητας οδηγεί ορισμένους νέους σε ένα μονοπάτι που ξεκινά με διαδικτυακές προσωπικότητες όπως ο Jordan Peterson – ο συντηρητικός Καναδός influencer – και καταλήγει σε θρησκευτικά κείμενα όπως η Βίβλος.

«Ο [Peterson] δεν είναι χριστιανός, αλλά μέσω αυτού, πολλοί άνθρωποι ξεκινούν ένα πνευματικό ταξίδι. Μερικοί καταλήγουν στην εκκλησία, άλλοι καταλήγουν αλλού. Μερικοί καταλήγουν σε ένα καλό μέρος. Θα έλεγα ότι το να καταλήξεις χριστιανός στην εκκλησία είναι ένα καλό μέρος».

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του εκδοτικού ομίλου SPCK, που ανέλυσε δεδομένα του Nielsen BookScan. Η ίδια ανάλυση δείχνει ότι τα θρησκευτικά βιβλία είναι από τις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη άνοδο στην αγορά, καθώς το 2025 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 11% (από 6% το 2024). Η δημοφιλέστερη μετάφραση Βίβλου πέρυσι ήταν η English Standard Version, έκδοση του αμερικανικού εκδοτικού Crossway.

Η άνοδος στις πωλήσεις φαίνεται να συμβαδίζει με μια τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε Αγγλία και Ουαλία, καθώς περισσότερος κόσμος δηλώνει ότι πηγαίνει στην εκκλησία. Έκθεση της Bible Society (Απρίλιος 2025) καταγράφει ότι η συμμετοχή στην εκκλησία ανέβηκε κατά 50% από το 2018. Το πιο έντονο άλμα καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 24 ετών. Το 2018 μόλις το 4% δήλωνε ότι πηγαίνει στην εκκλησία σε μηνιαία βάση, ενώ το 2024 το ποσοστό είχε ανέβει στο 16%.

Αναζήτηση νοήματος, social media και η «αντισυμβατική» έλξη της πίστης

Ο διευθύνων σύμβουλος του SPCK, Σαμ Ρίτσαρντσον, ερμηνεύει την αλλαγή ως μετατόπιση στην πολιτισμική εικόνα του χριστιανισμού, κυρίως για όσους μεγάλωσαν σε πιο κοσμικά περιβάλλοντα. Υποστηρίζει ότι για ένα μέρος της νέας γενιάς, η εξερεύνηση της πίστης λειτουργεί πλέον ως «αντισυμβατική» επιλογή. Στο ίδιο πλαίσιο βάζει και την ανάγκη για νόημα μέσα σε μια περίοδο αβεβαιότητας, από τις κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις και την πανδημία έως τους πολέμους, την τεχνητή νοημοσύνη και την πίεση στην ψυχική υγεία.

Ρόλο, κατά τον ίδιο, παίζουν και τα social media, τα οποία κάνουν τη θρησκεία πιο «ορατή» μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και όχι μόνο μέσα από το κλασικό μοντέλο της εκκλησίας. Η έκθεση της Bible Society σημειώνει επίσης ότι οι άνδρες εμφανίζονται πιο πιθανό να πηγαίνουν στην εκκλησία από τις γυναίκες, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός νεανικού, κυρίως ανδρικού, ρεύματος.

Με πληροφορίες από Guardian

