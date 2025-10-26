Oι φοιτητές αγγλικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ προειδοποιούνται για τη βία και τους φόνους που περιγράφονται στη Βίβλο, συμπεριλαμβανομένης της σταύρωσης του Χριστού.

Παραδόξως, το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ επισημαίνει ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη περιλαμβάνουν σκηνές «γραφικής σωματικής βίας και σεξουαλικής βίας», καθώς αναφέρονται στα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Ιησού.

Advertisement

Advertisement

Ήδη, Χριστιανοί και ιστορικοί έχουν αντιδράσει, μιλώντας για προειδοποιήσεις «παραπλανητικές», «παράλογες» και «ασύμβατες με τη διδασκαλία της ηθικής».

Μία σκηνή, δολοφονίας εν προκειμένω, εντοπίζει κανείς στο βιβλίο της Γένεσης, που μιλά για την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, γιων του Αδάμ και της Εύας. Ο Κάιν, που είναι και ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε, σκοτώνει τον αδερφό του Άβελ, τον πρώτο άνθρωπο που πεθαίνει.

Ωστόσο, οι επικριτές της λογοκρισίας επισημαίνουν ότι στη Βίβλο δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν την συμπερίληψη της «σεξουαλικής βίας» στις προειδοποιήσεις.

«Βαθιά παρερμηνεία του κειμένου»

Η Αντρέα Γουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος του Christian Legal Centre, δήλωσε τέτοιου είδους προειδοποιήσεις σε αφηγήσεις που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας «δεν είναι μόνο παραπλανητικές, αλλά και γελοίες». Η ίδια σημειώνει ότι ο υπαινιγμός ότι «η ιστορία της Σταύρωσης περιλαμβάνει “σεξουαλική βία” δεν είναι απλώς ανακριβές – είναι μια βαθιά παρερμηνεία του κειμένου. Η διήγηση του θανάτου του Ιησού δεν είναι ιστορία τραύματος, αλλά η ύψιστη έκφραση αγάπης, θυσίας και λύτρωσης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της χριστιανικής πίστης».

Ο Μονσινιόρ Μάικλ Ναζίρ-Αλί, πρώην Αγγλικανός επίσκοπος του Ρότσεστερ που προσηλυτίστηκε στον Καθολικισμό, δήλωσε: «Η γνώση της Βίβλου είναι απαραίτητη αν σπουδάζεις αγγλική λογοτεχνία.

Οι φοιτητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με ό,τι είναι δυσάρεστο και τρομακτικό, ώστε να μάθουν να το αντιμετωπίζουν. Η Βίβλος είναι πολύ συγκρατημένη στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τόσο τη δολοφονία του Άβελ από τον Κάιν όσο και τη σταύρωση, ειδικά αν συγκρίνεις τις περιγραφές των Ευαγγελιστών με κάτι όπως η ταινία του Μελ Γκίμπσον «Το Πάθος του Χριστού».

Advertisement

Ο Τζέρεμι Μπλακ, συγγραφέας του βιβλίου «Μια σύντομη ιστορία της ιστορίας», δήλωσε: «Οι βιβλικές και κλασικές αφηγήσεις αντιπαραθέτουν το καλό και το κακό, στον κόσμο, στην κοινωνία και μέσα στα άτομα. Αυτές οι διαμάχες είναι στοιχειώδεις και θεμελιώδεις… Οι φοιτητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με τη δύναμη των κειμένων, τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα τους και τη βία της μετάβασης προς τη λύτρωση. Δεν υπάρχει ανάγκη για προειδοποιήσεις όταν πρόκειται για θέματα ηθικής».

Το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ δήλωσε: «Μια σημείωση περιεχομένου είναι ένα τυπικό ακαδημαϊκό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υποδείξει πότε θα συζητηθεί ευαίσθητο ή γραφικό περιεχόμενο. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι τα θέματα μπορούν να επισημανθούν και να συζητηθούν ανοιχτά και κριτικά, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τους φοιτητές που μπορεί να δυσκολευτούν με τέτοιες λεπτομέρειες».

Πηγή: Daily Mail

Advertisement