Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που ψέκασε την Δημοκρατική βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ με ένα άγνωστο υγρό με δυσάρεστη οσμή στη Μινεάπολη την Τρίτη, καθώς αυτή καταδίκαζε τις ενέργειες των στελεζχών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ΙCE) των ΗΠΑ στη Μινεσότα.

H Ομάρ, συχνά στόχος πολιτικών προσβολών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δεν τραυματίστηκε.

Ένας φύλακας ασφαλείας άρπαξε αμέσως τον άνδρα και τον έριξε στο έδαφος, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters και βίντεο από την εκδήλωση στο δημαρχείο.

Rep. Ilhan Omar Attacked During Public Speech, Escapes InjuryThe attack appears racially motivated and politically driven.Ilhan Omar’s safety has reignited debate on hate crimes in the U.S. pic.twitter.com/xEWsVVe7jp January 28, 2026

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε τον άνδρα για επίθεση τρίτου βαθμού.

Στις παρατηρήσεις της, η Ομάρ επέκρινε την ICE και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, απαιτώντας την παραίτηση της τελευταίας μετά τους πρόσφατους θανάτους δύο Αμερικανών πολιτών από πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και καθώς εντείνονταν οι επιχειρήσεις κατά της παράνομης μετανάστευσης.

This has to be the most obvious staged stunt ever.



Given that Ilhan Omar is a complete fraud, her pulling off something this phony makes perfect sense. pic.twitter.com/RQc41kyTvT — Emily Juniper 🇺🇸🇦🇺 𝕩 (@emilyjuniper_) January 28, 2026

Enough! The U.S. lectures the world on human rights while enabling Trump's racist and inhumane assault on Black communities. The vile attack on Ilhan Omar exposes this hypocrisy.



What is wrong with you, USA? #Enough #TrumpLegacy #RacistPolicies pic.twitter.com/w2UYQ17D9A

«Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, δεν μπορεί να αποκατασταθεί, πρέπει να καταργήσουμε την ICE οριστικά και η Νόεμ πρέπει να παραιτηθεί ή να αντιμετωπίσει την παραπομπή», είπε η Ομάρ ενώ οι ακροατές την χειροκροτούσαν.

Λίγο αργότερα, ένας άνδρας που καθόταν στην πρώτη σειρά πλησίασε προς το μέρος της και την ψέκασε με άγνωστη ουσία, λέγοντας στην Ομάρ: «Πρέπει να παραιτηθείς».

Η Ομάρ έκανε προκλητικά μερικά βήματα προς το μέρος του, με το χέρι της σηκωμένο, πριν εκείνος υποταχθεί.

⚡️ “I’m built that way,” Rep. Ilhan Omar said after being sprayed with an unknown substance.



“I’ve survived war. I will survive this intimidation and whatever these people throw at me.” https://t.co/wN4CgqSl93 pic.twitter.com/yEf0uKy4CB — Vitamvivere (@Vitamvivere) January 28, 2026

Συνέχισε τις παρατηρήσεις της μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, αντιστεκόμενη στις προτροπές των συνεργατών της να ζητήσει ιατρική βοήθεια, λέγοντας ότι χρειαζόταν μόνο μια χαρτοπετσέτα. Το γραφείο της αργότερα εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι ήταν καλά.

Το εγκληματολογιλκό συγκέντρωνε στοιχεία στον τόπο της επίθεσης, νέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Μινεάπολης.

Ένας μάρτυρας ειπε στο Reutersότι το υγρό μύριζε σαν αμμωνία και προκάλεσε ελαφρύ ερεθισμό στο λαιμό.

«Έμαθα από μικρή ηλικία ότι δεν ενδίδεις σε απειλές», είπε η Ομάρ στο κοινό, αφού αρνήθηκε να διακόψει την εκδήλωση. «Τους κοιτάς κατάματα και στέκεσαι δυνατή».

🚨🇺🇸 BREAKING — New Footage Reveals Furious Reaction of Ilhan Omar to Assailant. https://t.co/g4nEWYwU9i pic.twitter.com/rRx66q1czo

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει την Ομάρ σε δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας επίσης τη σομαλική υπηκοότητά της. «Η Ιλχάν Ομάρ είναι σκουπίδι», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο. «Είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια».

Η Ομάρ, 43 ετών, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως 12χρονο κορίτσι και έγινε Αμερικανίδα πολίτης το 2000.

Την Τρίτη, η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι υποθέσεις αξιολόγησης απειλών αυξήθηκαν το 2025 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 58% από το 2024.

Το 2025, διερεύνησε 14.938 περιπτώσεις δηλώσεων, συμπεριφορών και επικοινωνιών που στρέφονταν εναντίον μελών του Κογκρέσου, των οικογενειών τους, του προσωπικού και του συγκροτήματος του Καπιτωλίου, πρόσθεσε, από 9.474 το 2024.

