EUROKINISSI - Δεξιά ο Θανάσης Χειμάρας και στο κέντρο ο Αντώνης Σαμαράς

Ο Θανάσης Χειμάρας, πρώην βουλευτής της ΝΔ και νομάρχης Φθιώτιδας πέθανε σε ηλικία 82 ετών, με την είδηση να γίνεται γνωστή από τον γιο του Θέμη.

Ο Θ. Χειμάρας είχε συνδέσει το όνομά του με την τοπική κοινωνία. Γεννημένος στο Λιανοκλάδι, αυτοδημιούργητος, εργάστηκε επί σειρά ετών στη ΔΕΗ προτού ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Advertisement

Advertisement

Από το 1974 έως το 1990 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του ΔΣ και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού της ΔΕΗ, ενώ διετέλεσε επίσης μέλος του ΔΣ της Κεντρικής ΔΑΚΕ και Πρόεδρος της ΔΑΚΕ Φθιώτιδας.

Από το 1990 έως το 1992 υπηρέτησε ως νομάρχης Σάμου, ενώ το 1993 ορίστηκε ως υπεύθυνος κινητοποιήσεων και συγκεντρώσεων για λογαριασμό του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Αργότερα, εξελέγη βουλευτής Φθιώτιδας σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1993, 1996 και 2000). Παράλληλα, ως βουλευτής της ΝΔ διετέλεσε Τομεάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών και Γραμματέας συνδικαλισμού.

Στις νομαρχιακές εκλογές του Οκτωβρίου του 2002, εξελέγη νομάρχης Φθιώτιδας, από την πρώτη Κυριακή, με ποσοστό 52% πετυχαίνοντας ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Επίσης, στις επόμενες της 16ης Οκτωβρίου 2006 εξελέγη και πάλι νομάρχης της Φθιώτιδας με ποσοστό 53%.

«Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο»

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα των δύο γιων του, Θέμη και Γιώργου, αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη και πόνο ψυχής αποχαιρετάμε τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, Θανάση, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίγεια διαδρομή του, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους και προσφοράς.

Υπηρέτησε με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια τον τόπο του ως Βουλευτής και Νομάρχης Φθιώτιδας, όμως για εμάς υπήρξε πάνω από όλα ο άνθρωπος που μας δίδαξε την αξιοπρέπεια και την αγάπη.

Advertisement

Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά το φως της ψυχής του θα μας καθοδηγεί για πάντα.

Η εξόδιος ακολουθία, την οποία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, 16/01/2026 και ώρα 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λιανοκλάδι.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το έργο του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας.

Advertisement

Η παρουσία σας θα είναι για εμάς μεγάλη παρηγοριά σε αυτό το τελευταίο αντίο».