Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινότητα του Τουσόν, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, η υπόθεση της εξαφάνισης και πιθανής απαγωγής της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του αμερικανικού δικτύου NBC, Σαβάνα Γκάθρι.

Οι αρχές αναφέρουν ότι στο σπίτι της ηλικιωμένης βρέθηκε αίμα και έχουν στην κατοχή τους σημείωμα με απαίτηση λύτρων, εντείνοντας τις έρευνες για τον εντοπισμό της και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Advertisement

Advertisement

NBC News’ Savannah Guthrie will no longer host the network’s coverage of the 2026 Milano Cortina Olympics in Italy as the search for her missing mom Nancy Guthrie continues. https://t.co/oTVluq84Ok pic.twitter.com/mlRPb3Q56x February 4, 2026

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, επιβεβαίωσε χθες (3/2) ότι υπήρχαν αναφορές για πιθανά σημειώματα με λύτρα που κυκλοφορούσαν, αλλά δεν επιβεβαίωσε δημόσια την εγκυρότητα των πηγών ή των απαιτήσεων.

Η θυγατρική του δικτύου KOLD στο Τουσόν ήταν ένα από τα μέσα ενημέρωσης που έλαβαν μέσω email ένα σημείωμα όπου ζητούνται λύτρα. Το έγγραφο προωθήθηκε στους ερευνητές.

«Λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία πολύ σοβαρά», είπε ο Νάνος. «Οτιδήποτε έρχεται πηγαίνει απευθείας στους ντετέκτιβ μας που συντονίζονται με το FBI».

Σημείωμα στο οποίο απαιτείται ένα συγκεκριμένο μεγάλο ποσό σε Bitcoin, στάλθηκε και στο TMZ το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με την tabloid ιστοσελίδα, το ποσό φτάνει σε εκατομμύρια, και το σημείωμα ζητεί τα κρυπτονομίσματα να σταλούν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση Bitcoin.

Advertisement

Το TMZ επιβεβαίωσε ότι η διεύθυνση Bitcoin είναι πραγματική. Η απαίτηση λύτρων συνοδεύεται επίσης από προθεσμία και περιλαμβάνει ένα στοιχείο απειλής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Στο εσωτερικό του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι βρέθηκε μικρή ποσότητα αίματος, σύμφωνα με πηγή των Αρχών που γνωρίζει την υπόθεση, ενώ την Τρίτη εντοπίστηκε και αίμα που είχε ξεραθεί κοντά στο χαλάκι έξω από την κεντρική είσοδο.

Advertisement

Ο σερίφης Κρις Νάνος δήλωσε επίσης ότι η γυναίκα έχει περιορισμένη κινητικότητα ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. «Ο χρόνος κυριολεκτικά μετρά αντίστροφα», δήλωσε. «Την έχετε θέσει σε μεγάλο κίνδυνο στερώντας της φάρμακα που είναι κρίσιμα για τη ζωή της. Θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο αν δεν τα λάβει».

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα δεν έχει προσφέρει μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο, πρόσθεσε ο σερίφης, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η 84χρονη απήχθη από το σπίτι της κατά τη διάρκεια της νύχτας το Σαββατοκύριακο, χαρακτηρίζοντας την κατοικία «τόπο εγκλήματος». Παραμένει ασαφές πόσα άτομα εμπλέκονται στην απαγωγή. «Μπορεί να ήταν ένας, μπορεί να ήταν περισσότεροι. Δεν το γνωρίζω», δήλωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (3/2) σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι σκοπεύει να καλέσει τη Σαβάνα Γκάθρι χαρακτηρίζοντας την υπόθεση της εξαφάνισης της μητέρας της «τρομερή».

«Θα την καλέσω αργότερα. Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό πράγμα», είπε ο Τραμπ. «Πάντα τα πήγαινα πολύ καλά με τη Σαβάνα».

Η Σαβάνα Γκάθρι, συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή «Today» του NBC, δεν θα παρουσιάσει πλέον την κάλυψη της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, σύμφωνα με το NBC News.

Advertisement

(Με πληροφορίες από BBC, NBC, CBS)

Advertisement