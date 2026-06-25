Με αποζημίωση 10.000 δολαρίων έκλεισε η διαμάχη ανάμεσα σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο του Τενεσί των ΗΠΑ και πρώην μαθήτριά του, η οποία υποστήριξε ότι αποκλείστηκε από την αποφοίτησή της εξαιτίας ανάρτησης που αποκάλυπτε τον σεξουαλικό της προσανατολισμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγωγής, η μαθήτρια δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο έγραφε ότι «μαθεύτηκε κάτι που ήταν κρυφό», αναφερόμενη στη σχέση της. Λίγο αργότερα κλήθηκε από τη διοίκηση του σχολείου και ενημερώθηκε για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων.
Η ίδια υποστήριξε ότι αποκλείστηκε από την αποφοίτηση χωρίς να έχει διαπράξει προηγουμένως σοβαρές παραβάσεις, ενώ κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις και προειδοποιήσεις για πιθανές συνέπειες στις μελλοντικές ακαδημαϊκές της προοπτικές.
Από την πλευρά του, το σχολείο αρνήθηκε ότι η απόφαση σχετιζόταν με τον σεξουαλικό της προσανατολισμό. Υποστήριξε ότι η κύρωση επιβλήθηκε λόγω παραβίασης της πολιτικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενο ιδιωτικό μήνυμα που θεωρήθηκε προσβλητικό για το ίδρυμα. Η Άρμστρονγκ απέρριψε τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε αναφορά στο σχολείο ούτε πρόθεση δυσφήμισης.
Μετά από περίπου έναν χρόνο δικαστικής διαμάχης, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό. Εκτός από την καταβολή των 10.000 δολαρίων, το σχολείο επέστρεψε το απολυτήριο της πρώην μαθήτριας και δεσμεύτηκε να μην προβαίνει σε αρνητικές αναφορές για εκείνη προς πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
(Με πληροφορίες από New York Post)