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Με αποζημίωση 10.000 δολαρίων έκλεισε η διαμάχη ανάμεσα σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο του Τενεσί των ΗΠΑ και πρώην μαθήτριά του, η οποία υποστήριξε ότι αποκλείστηκε από την αποφοίτησή της εξαιτίας ανάρτησης που αποκάλυπτε τον σεξουαλικό της προσανατολισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγωγής, η μαθήτρια δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο έγραφε ότι «μαθεύτηκε κάτι που ήταν κρυφό», αναφερόμενη στη σχέση της. Λίγο αργότερα κλήθηκε από τη διοίκηση του σχολείου και ενημερώθηκε για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων.

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Gay graduate's suit against Tennessee Christian Preparatory School ends with $10,000 award. https://t.co/riDOF8OOtL



(Photos: WTVC/Morgan Armstrong) pic.twitter.com/0bdZ3CGM29 — FoxNashville (@FOXNashville) June 23, 2026

Η ίδια υποστήριξε ότι αποκλείστηκε από την αποφοίτηση χωρίς να έχει διαπράξει προηγουμένως σοβαρές παραβάσεις, ενώ κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις και προειδοποιήσεις για πιθανές συνέπειες στις μελλοντικές ακαδημαϊκές της προοπτικές.

Από την πλευρά του, το σχολείο αρνήθηκε ότι η απόφαση σχετιζόταν με τον σεξουαλικό της προσανατολισμό. Υποστήριξε ότι η κύρωση επιβλήθηκε λόγω παραβίασης της πολιτικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενο ιδιωτικό μήνυμα που θεωρήθηκε προσβλητικό για το ίδρυμα. Η Άρμστρονγκ απέρριψε τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε αναφορά στο σχολείο ούτε πρόθεση δυσφήμισης.

Tennessee high school withholds diploma from senior—because she came out as gay.



School also threatened to send letter to colleges—on top of suspending & banning her from campus.



"Comment on my post, I have some ruthless Trump supporting ‘Jesus’ mfs there," private message said… pic.twitter.com/CT4SbLcwTg — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) May 25, 2025

Μετά από περίπου έναν χρόνο δικαστικής διαμάχης, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό. Εκτός από την καταβολή των 10.000 δολαρίων, το σχολείο επέστρεψε το απολυτήριο της πρώην μαθήτριας και δεσμεύτηκε να μην προβαίνει σε αρνητικές αναφορές για εκείνη προς πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

(Με πληροφορίες από New York Post)