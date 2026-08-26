Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών απέτρεψαν κινεζική επιχείρηση χάκινγκ που στόχευε κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές και ευαίσθητα δίκτυα από το 2018.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέσχεσε ονόματα χώρου δύο πλατφορμών που συνδέονταν με την εταιρεία Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

Η εν λόγω εταιρεία φέρεται να παρείχε υπηρεσίες σε κινεζικές κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε τη δραστηριότητα αυτή ως σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας που επηρέασε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Το Πεκίνο αρνείται συστηματικά την εμπλοκή του σε τέτοιες δραστηριότητες, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την κινεζική πρεσβεία.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι απέτρεψαν μια κινεζική επιχείρηση χάκινγκ, η οποία ευθύνεται για εισβολές στα συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, της NASA, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της Γερουσίας των ΗΠΑ και άλλων ευαίσθητων κυβερνητικών φορέων.

Σε δήλωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι κατάσχεσε ονόματα χώρου που χρησιμοποιούνταν από δύο πλατφόρμες χάκινγκ, γνωστές ως «QScan» και «QTRouter», οι οποίες, όπως ανέφερε, είχαν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω εκστρατείας κυβερνοεπιθέσεων.

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Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε μήνυμα με το οποίο ζητήθηκε σχόλιο. Το Πεκίνο αρνείται συστηματικά κάθε ευθύνη για δραστηριότητες χάκινγκ.

🚨 JUST IN: Attorney General Todd Blanche announces the DOJ and FBI have SHUT DOWN a MAJOR Chinese state-sponsored hacking organization, targeting CRITICAL US infrastructure networks



NASA, the Department of Energy, Federal Reserve, US Senate, and the DOJ themselves were among… pic.twitter.com/vQcVCcRvll August 26, 2026

Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ που ασκεί προσωρινά καθήκοντα Υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε για την κυβερνοεπίθεση των Κινέζων: «Προσπαθούσαν να διεισδύσουν σε ορισμένα από τα βασικά μας συστήματα υποδομών, όπως συστήματα νοσοκομείων και κέντρα υγείας. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για κρατικά χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα και είναι ένα σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες».







AG Todd Blanche on Chinese hackers:



“They were trying to infiltrate some of our key infrastructure like hospital systems and healthcare centers. In this case this is state-sponsored and a major national security issue for the United States.”

pic.twitter.com/lum6weNWng — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 26, 2026

Σε ένορκη κατάθεση προσδιορίστηκαν ως θύματα των χάκερ το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, καθώς και τέσσερις ανώνυμες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.

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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι πλατφόρμες λειτουργούσαν από μια εταιρεία με έδρα την Κίνα, την Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, μεταξύ των πελατών της οποίας, όπως ανέφερε, συγκαταλέγονταν η υπηρεσία πολιτικών πληροφοριών της Κίνας, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και ο στρατός της, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εντοπίσει αμέσως τα στοιχεία επικοινωνίας της Nanjing Xinjiuwei.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η υποδομή υπολογιστών της ομάδας είχε χρησιμοποιηθεί για να παραβιάσει κρίσιμες υποδομές και άλλα ευαίσθητα δίκτυα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον από το 2018.

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Εμπειρογνώμονες που παρακολουθούν την κινεζική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο αναφέρουν ότι ιδιωτικοί ανάδοχοι πραγματοποιούν συστηματικά εισβολές υψηλού προφίλ για λογαριασμό διαφόρων κινεζικών κυβερνητικών υπηρεσιών.

«Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των εταιρειών που προσφέρουν εξειδικευμένες επιθετικές υπηρεσίες έχει εκτοξευθεί», δήλωσε ο Ντακότα Κάρι, αναλυτής για την Κίνα στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne.

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