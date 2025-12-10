Η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve – Fed) προχώρησε σε νέα μείωση των επιτοκίων, την τρίτη στη σειρά, σε μια κίνηση που οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει. Η απόφαση ελήφθη σε ένα περιβάλλον αντικρουόμενων εκτιμήσεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και ελλιπών στοιχείων λόγω του πρόσφατου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Μετά τη διήμερη συνεδρίασή της, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) ανακοίνωσε μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%–3,75%.

Η απόφαση, ωστόσο, συνοδεύτηκε από τρεις αρνητικές ψήφους —των Stephen I. Miran, Jeffrey R. Schmid και Austan Goolsbee— κάτι που είχε να συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019. Η διαφωνία αυτή ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Fed το επόμενο διάστημα.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για τα επιτόκια αντανακλούν τις βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι διαφωνούν για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία: η εξασθενημένη αγορά εργασίας ή ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.

Σύμφωνα με το dot plot της Fed, έξι αξιωματούχοι δεν τάχθηκαν υπέρ ούτε της σημερινής μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης. Παράλληλα, οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες όσον αφορά μία ακόμη μείωση το 2026, ενώ η διάμεση εκτίμηση δείχνει ότι αναμένεται μία επιπλέον το 2027.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής τονίζεται ότι, για οποιεσδήποτε μελλοντικές προσαρμογές στο εύρος-στόχο του επιτοκίου, θα συνεκτιμηθούν τα εισερχόμενα δεδομένα, οι προοπτικές της οικονομίας και η ισορροπία των κινδύνων — διατύπωση που επαναλαμβάνει αυτήν του περασμένου Δεκεμβρίου, λίγο πριν την προσωρινή «παύση» των μειώσεων.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η Fed προβλέπει ότι η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 4,4% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σε ευθυγράμμιση με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου.

Ο πληθωρισμός, βάσει του δείκτη PCE που παρακολουθεί η Fed, εκτιμάται ότι θα κλείσει στο 2,9% για το τρέχον έτος και θα υποχωρήσει στο 2,4% το 2025, έναντι πρόβλεψης 2,6% τον Σεπτέμβριο. Ο δομικός δείκτης PCE αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,0% φέτος και στο 2,5% το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed έχει διπλή εντολή: τη διασφάλιση μέγιστης απασχόλησης και τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού γύρω στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Η προηγούμενη μείωση επιτοκίων, στις 29 Οκτωβρίου, είχε ήδη προκαλέσει τριβές εντός της Fed, με μια μερίδα αξιωματούχων να υποστηρίζει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική και άλλη μια να προκρίνει πιο χαλαρή στάση. Από τη μία, εκφράζεται η άποψη ότι περαιτέρω μειώσεις θα μπορούσαν να στηρίξουν την αγορά εργασίας· από την άλλη, υπάρχει ο φόβος πως νέες περικοπές ενδέχεται να τροφοδοτήσουν εκ νέου τον πληθωρισμό.