O επικεφαλής της Αμερικανικής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, βρέθηκε αυτή τη φορά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε απαξιωτικές και προσβλητικές εκφράσεις κατά του κεντρικού τραπεζίτη γιατί οι αποφάσεις του δεν βρίσκουν σύμφωνο τον πλανητάρχη.

Ο Τραμπ ενοχλήθηκε που ο Πάουελ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις έντονες πιέσεις που του ασκεί τον τελευταίο χρόνο, οπότε και ανέλαβε την δεύτερη θητείας του. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ανάρμοστες εκφράσεις αυτή τη φορά το έφτασε στα άκρα.

«Ο Τζερόμ «Πολύ αργά» Πάουελ αρνήθηκε για άλλη μια φορά να μειώσει τα επιτόκια, παρόλο που δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να τα διατηρεί τόσο υψηλά. Βλάπτει τη χώρα μας και την εθνική της ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή. Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα έξοδα για τόκους» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Φυσικά από τα νύχια του δεν γλίτωσαν ούτε οι «τρίτες χώρες» και κυρίως η Ευρώπη την οποία «στόλισε» για μια ακόμη φορά με απειλές.

«Λόγω των τεράστιων χρηματικών ποσών που εισρέουν στη χώρα μας λόγω των δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι ΑΤΜ με χαμηλό επιτόκιο, που θεωρούνται κομψές, στοιβαρές και εξαιρετικές, μόνο και μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους το επιτρέπουν.

Οι δασμοί που τους επιβάλλονται, ενώ μας αποφέρουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ, εξακολουθούν να επιτρέπουν στις περισσότερες από αυτές να έχουν ένα σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, αν και πολύ μικρότερο, με την όμορφη, πρώην κακοποιημένη χώρα μας. Με άλλα λόγια, ήμουν πολύ ευγενικός, καλός και προσεκτικός με χώρες σε όλο τον κόσμο.

Με ένα απλό αναποδογύρισμα της πένας, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ περισσότερα δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στο να βγάζουν χρήματα με τον παλιό τρόπο, όχι εις βάρος της Αμερικής. Ελπίζω όλοι να εκτιμήσουν, αν και πολλοί δεν το εκτιμούν, τι έχει κάνει η σπουδαία μας χώρα γι’ αυτές«.

Κλείνοντας το λογίδριο του ο Τραμπ εξαπέλυσε τις γνωστές εντολές του προς τον Πάουελ λέγοντας: «Η Fed θα πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ! Οι δασμοί έχουν κάνει την Αμερική ξανά δυνατή και ισχυρή, πολύ πιο δυνατή και πιο ισχυρή από οποιοδήποτε άλλο έθνος. Ανάλογα με αυτή τη δύναμη, τόσο οικονομική όσο και άλλη, ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»