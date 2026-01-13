Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ - Πηγή: Reuters

Οι επικεφαλής πολλών από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου εξέδωσαν σήμερα (13/1) κοινή δήλωση υπέρ του προέδρου της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) Τζερόμ Πάουελ αφού η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη.

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με το Σύστημα της Federal Reserve και τον πρόεδρό της Τζερόμ Χ. Πάουελ», δηλώνουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και άλλων 9 κεντρικών τραπεζών, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος Πάουελ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα επικεντρωμένος στην εντολή του και με αταλάντευτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον».

«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε», υπογραμμίζουν.

Η συντονισμένη αντίδραση υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία ότι αποδομείται η νομισματική αυτονομία της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου. Τέτοιου είδους συλλογική δράση συνήθως συναντάται σε παγκόσμιες κρίσεις όπως το κραχ του 2008 και η πανδημία — όχι για την υπεράσπιση ενός μεμονωμένου κεντρικού τραπεζίτη.

Η ποινική έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης σε βάρος του Πάουελ αφορά επισήμως την ανακαίνιση της έδρας της Fed, όμως ο Πάουελ κάνει λόγο για «πρόσχημα» ώστε να αποκτήσει ο αμερικανός πρόεδρος επιρροή στα επιτόκια.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον Πάουελ να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου για σχόλια που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με υπερβάσεις του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, που ανέρχεται σε 2,5 διεκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ καταδικάσθηκε από πρώην επικεφαλής της Fed και επικρίθηκε χθες (13/1) από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ αφού ο Πάουελ τη χαρακτήρισε δημόσια «πρόσχημα» για να αποκτήσει ο πρόεδρος επιρροή στη διαμόρφωση των επιτοκίων.

Κεντρικοί τραπεζίτες που υπέγραψαν τη δήλωση:

Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Άντριου Μπέιλι, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας

Έρικ Τεντέεν, Διοικητής της Sveriges Riksbank

Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικητών της Danmarks Nationalbank

Μάρτιν Σλέγκελ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας

Μισέλ Μπούλοκ, Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας

Τιφ Μάκλεμ, Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά

Τσανγκ Γιονγκ Ρι, Διοικητής της Τράπεζας της Κορέας

Γκαμπριέλ Γκαλιπόλο, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας

Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Πάμπλο Ερνάντες δε Κος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)