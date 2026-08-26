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Ο δράστης εντοπίστηκε σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Λας Βέγκας, έπειτα από έρευνα δύο εβδομάδων που ακολούθησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Ο Χιουζ φέρεται να παρενόχλησε έξι άτομα στις 12 Αυγούστου, καταδιώκοντας μια 40χρονη γυναίκα την οποία απείλησε ενώ κατέγραφε το περιστατικό με κάμερα.

Μετά την αποχώρησή του από τη Φιλαδέλφεια, ο 22χρονος ακολούθησε μια σύνθετη διαδρομή μέσω Νιου Τζέρσεϊ και Φλόριντα για να επιστρέψει στη Νεβάδα.

Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Πενσιλβάνια.

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Μετά από έρευνα που διήρκεσε περίπου δύο εβδομάδες, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν τον 22χρονο που φέρεται να είχε προκαλέσει τρόμο σε περαστικούς στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, εμφανιζόμενος με μάσκα που παρέπεμπε στον Chucky, τη γνωστή δολοφονική κούκλα από τη σειρά ταινιών τρόμου «Child’s Play».

Ο Ζαμίρ Χιουζ συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στη Νεβάδα, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα για την επίθεση σε 40χρονη γυναίκα στις 12 Αυγούστου. Οι αρχές τον εντόπισαν λίγο μετά τις 20:00 σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο νοτιοανατολικό Λας Βέγκας, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσπαθούσε να παραμείνει κρυμμένος.

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«Απόψε τελειώνει ο φόβος που ένας άνθρωπος προκάλεσε στην κοινότητα της Φιλαδέλφειας», δήλωσε ο Ρόμπερτ Κλαρκ από την US Marshals Service. Όπως ανέφερε, ο Χιουζ «κρυμμένος πίσω από μια αποκριάτικη μάσκα τύπου Chucky» τρομοκρατούσε κατοίκους της Φιλαδέλφειας, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να αποφύγει τη σύλληψη. «Έκανε λάθος», πρόσθεσε.

Η καταδίωξη της 40χρονης

Ο 22χρονος είχε μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας για περιστατικά που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα σε διάστημα περίπου 15 λεπτών ο Χιουζ, φορώντας την τρομακτική μάσκα, πλησίασε και φέρεται να τρομοκράτησε έξι τυχαία άτομα. Το πιο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν φέρεται να καταδίωξε μια 40χρονη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, σύμφωνα με τις αρχές, της απηύθυνε απειλές, λέγοντάς της: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος κατέγραφε την καταδίωξη με κάμερα. Η γυναίκα, στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί και να γλιτώσει, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

Ο Χιουζ είχε ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια προκειμένου να επισκεφθεί συγγενείς του. Ωστόσο, στις 19 Αυγούστου έφυγε από την πόλη και, σύμφωνα με τις αρχές, ακολούθησε μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδρομή για να επιστρέψει στο Λας Βέγκας.

Αρχικά κατευθύνθηκε στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ, από όπου πήρε αεροπλάνο με προορισμό το Ορλάντο της Φλόριντα. Από εκεί επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση που τον μετέφερε στο Λας Βέγκας.

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Στην πόλη είχε μετακομίσει πρόσφατα και εκεί διέμενε μαζί με τη σύντροφό του. Καθώς ο 22χρονος είχε δεσμούς τόσο με τη Νεβάδα όσο και με την Καλιφόρνια, οι αμερικανικές αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο να είχε καταφύγει σε μία από τις δύο πολιτείες.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης της κομητείας Κλαρκ, όπου θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Πενσιλβάνια.

Με πληροφορίες από NBC News

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