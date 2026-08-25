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Ένα άλλο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεριμένα στη Μοντάνα, όπου δράστης έβαλε φωτιά σε σπίτι, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις Αρχές το περιστατικό ξεκίνησε ως «οικογενειακή διαμάχη» και κατέληξε σε πυροβολισμούς στο Μπίλινγκς της Μοντάνα, όπως αναφέρει το usatoday.com. Την αστυνομία κάλεσαν περίοικοι για πυροβολισμούς.

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Καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν, εντόπισαν έναν άνδρα στην πίσω αυλή και τον συνέλαβαν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από πυροβολισμό που φαινόταν να είναι αυτοτραυματισμός και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ενώ οι αστυνομικοί ανταποκρίνονταν στο περιστατικό, η κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Montana police said multiple children and adults were killed in a shooting and fire at a home in the West Billings End on Sunday. The male suspect is deceased, police said. pic.twitter.com/69ot3LCTj5 — Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026

«Πολλοί ενήλικες και πολλά ανήλικα άτομα» έχασαν τη ζωή τους στο σπίτι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ο προσωρινός σερίφης της κομητείας Γέλοουστοουν, Κεντ Ο’Ντόνελ. Πρόσθεσε ότι οι ταυτότητες των θυμάτων δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν.

«Λόγω της φωτιάς και, προφανώς, του νερού που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεσή της, η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος και η συλλογή των στοιχείων θα καθυστερήσουν. Γι’ αυτό ζητάμε την υπομονή του κοινού καθώς ολοκληρώνουμε την έρευνα και τη διαδικασία περισυλλογής των στοιχείων», ανέφερε. Μέχρι και σήμερα δεν είχε γίνει γνωστό κάποιο κίνητρο για την επίθεση.