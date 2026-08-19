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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ένας άνδρας που κυκλοφορεί τις νυχτερινές ώρες στους δρόμους φορώντας ανατριχιαστική μάσκα και πλησιάζει ανυποψίαστους πολίτες. Ο άγνωστος φέρεται να τους κάνει παράξενες ερωτήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε απειλές, εκφοβισμό και καταδίωξη.

Σύμφωνα με τις αρχές, την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον έξι περιστατικά κοντά στο Δημαρχείο της Φιλαδέλφειας, όπου ο άνδρας φέρεται να καταδίωξε πολίτες. Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η μάσκα που φορούσε θύμιζε τον χαρακτήρα Chucky, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να ρώτησε μια γυναίκα αν είναι έτοιμη να πεθάνει. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του.

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Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου, όταν κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα να ακολουθεί και να καταδιώκει μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ στις 05:30 το πρωί. Ο ίδιος, φορώντας τη χαρακτηριστική μάσκα, την πλησίασε και φέρεται να την απείλησε, έχοντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη του. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, έχασε την ισορροπία της και τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας τράπηκε σε φυγή προς έναν σιδηροδρομικό σταθμό.

Police are searching for a man in Philadelphia who harassed several individuals while wearing a Chucky doll mask, reportedly asking a female jogger if she was “ready to die.” pic.twitter.com/8AbkHSCo3W August 18, 2026

Μιλώντας στο CBS, η Λουάντα Μαρίνο περιέγραψε τη δική της συνάντηση με τον άγνωστο, όταν εκείνη και μια φίλη της ετοιμάζονταν να βγουν για πρωινό τρέξιμο.

«Άρχισε να μας ρωτάει: “Θέλετε να κάνουμε αγώνα; Στοιχηματίζω ότι είμαι πιο γρήγορος από εσάς. Θέλετε να τρέξουμε;”. Το ρώτησε μερικές φορές, αλλά καμία από εμάς δεν του έδωσε σημασία. Ήταν πολύ περίεργο», ανέφερε η Μαρίνο.

Όπως αναφέρει ο Τζέισον Σμιθ, διοικητής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, «δεν είναι σαφές εάν οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν μέρος κάποιας τάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, εις βάρος του υπόπτου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρομοκρατικές απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.